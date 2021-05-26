كل ما تريد معرفته عن مرض «فقر الدم الخبيث»

يعتبر فقر الدم، من الأمراض التى تسبب مشاكل كثيرة لأصحابها، وهناك نوعًا منه قد يكون أخطر ويسمى بـ"فقر الدم الخبيث".

فى التقرير التالى سلط الأطباء بموقع " healthybuilderz" الطبى، الضوء على فقر الدم الخبيث، والعلامات التى تنذر بإصابتك به.

ما هو فقر الدم الخبيث؟

هناك المئات من الأنواع المختلفة من فقر الدم، وفقًا للكثير من الدراسات، وأكثرها شيوعًا هو فقر الدم الناجم عن نقص الحديد، فهو معدن يحتاجه الجسم لإنتاج خلايا الدم الحمراء أو كرات الدم الحمراء.

من ناحية أخرى ، يعد فقر الدم الخبيث نوعًا نادرًا من فقر الدم، فهو من أمراض المناعة الذاتية ، ويقال أنه يؤثر على 0.1 في المائة فقط من سكان العالم.

يحدث فقر الدم الخبيث عندما يكون الجسم غير قادر على امتصاص الكوبالامين أو فيتامين ب 12 ، والذي يلعب دورًا أيضًا في إنتاج خلايا الدم الحمراء مثل الحديد، في حين أن هناك العديد من الأطعمة التي تحتوي على فيتامين ب 12 ، فإن الشخص المصاب بفقر الدم الخبيث يجد صعوبة في الحصول على ما يكفي من فيتامين ب 12 من مصادره الغذائية المختلفة.

وأشار الاطباء بضرورة عدم الخلط بين فقر الدم الخبيث ونقص فيتامين ب 12 - فالشخص الذي يعاني من نقص فيتامين ب 12 لا يدرك ببساطة ما يكفي من الأطعمة الغنية بفيتامين ب 12 في النظام الغذائي على أساس منتظم ، بينما لا يستطيع الشخص المصاب بفقر الدم الخبيث امتصاص فيتامين ب 12 الذي توفره الأطعمة .

من الأكثر عرضة لخطر الإصابة بفقر الدم الخبيث؟

يقول الخبراء الطبيون أن فقر الدم الخبيث شيء وراثي بطبيعته، فهو اضطراب في الدم يمكن أن ينتقل من قبل الوالدين إلى ذريتهم، هذا يعني فقط أنك قد تكون مصابًا بفقر الدم الخبيث إذا كان أحد والديك أو أي من أقاربك بالدم مصابًا به.

يضيف الأطباء أن أولئك الذين يعانون من مرض السكري من النوع 1 ، أو المشاكل التي تؤثر على الأمعاء ، أو أمراض المناعة الذاتية قد يكونون أيضًا عرضة لخطر الإصابة بفقر الدم الخبيث.

ما هي العلامات المنبهة لمرض فقر الدم الخبيث؟

يتطور فقر الدم الخبيث ببطء شديد. لهذا السبب ، قد تتجاهل بعض علامات وأعراض اضطراب الدم حيث قد تعتاد عليها بمرور الوقت والتى منها الجلد الشاحب فنظرًا لوجود نقص في كرات الدم الحمراء في مجرى الدم بسبب فقر الدم الخبيث ، قد تبدو بشرتك شاحبة، وينطبق الشيء نفسه على أظافرك وداخل الجفون السفلية.

ويعتبر الضعف والتعب من العلامات المنبه لإصابتك بفقر الدم الخبيث، فكرات الدم الحمراء الخاصة بك هي التي توزع الأكسجين لجسمك، وبدون عدد كافٍ من كرات الدم الحمراء ، تفشل عضلاتك في الحصول على كل جزيئات الأكسجين التي تحتاجها.

ويعد تورم اللسان من العلامات لمرض فقر الدم الخبيث، ففى عدد قليل من الأشخاص المصابين بفقر الدم الخبيث ينتهي بهم الأمر بلسان أحمر "سمين" ملتهب.

كما أن ألم الصدر من الأعراض الرئيسية لفقر الدم الخبيث، فلا يقتصر الأمر على الشعور بألم في الصدر فقط إذا كنت مصابًا بفقر الدم الخبيث ، ولكن أيضًا خفقان القلب حيث يحتاج قلبك إلى العمل بجهد أكبر.