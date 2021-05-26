الأربعاء 26 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا تُرسل 360 مليون جرعة من لقاح «سبوتنيك» للهند‎

لقاح
لقاح

كشفت مصادر روسية مطلعة أنه رغم فشل صفقة بيع لقاح "سبوتنيك- في" إلى ألمانيا، وافقت الحكومة الروسية على إرسال 360 مليون جرعة منه إلى الهند.

وكانت صحيفة "بيلد" الألمانية قد أعلنت أن محادثات ألمانيا مع صندوق الاستثمار الروسي المباشر، والتي بدأت منذ شهور بشأن صفقة توريد وإنتاج محتملة للقاح "سبوتنيك- في" الروسي إلى ألمانيا، قد وصلت إلى طريق مسدود بعدما أعلنت ألمانيا ودولا أوروبية أخرى أنهم لن يشتروا اللقاح حتى تتم الموافقة عليه من قبل الوكالة الأوروبية للأدوية (EMA)، والتي بدأت في تجارب جديدة على اللقاح في مارس الماضي، ولم تصل بعد إلى نتيجة حاسمة.

في غضون ذلك، شهد إنتاج اللقاحات الغربية البديلة زيادة كبيرة بنحو تجاوزت معه معدلات التحصين في أوروبا مثيلتها في الولايات المتحدة.

ومع اقتراب انتهاء برامج التلقيح الوطني الأمريكية، أصدرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وقادة الاتحاد الأوروبي الآخرون بيانا مشتركا طالبوا فيه الولايات المتحدة بالإفراج عن بعض مخزوناتها من اللقاحات لبقية العالم؛ حيث تشير تقارير إلى أن الولايات المتحدة لديها لقاح كاف لتحصين جميع سكانها مرتين، لكنها حتى الآن لم تشارك إمداداتها مع دول أخرى، حسب ما ذكرت وكالة أنباء البلطيق الإخبارية.

وعلى الرغم من ارتفاع معدلات التلقيح في أوروبا، فإن وتيرة توزيع اللقاحات لا تزال في مرحلة مبكرة.

ومع ذلك، قالت مصادر روسية مطلعة، في تصريحات صحفية، نقلتها وكالة أنباء البلطيق الإخبارية: إن لقاحات روسيا، التي رفضتها ألمانيا والاتحاد الأوروبي، أتاحتها موسكو للدول الفقيرة حول العالم، حيث سيحصل ما يقدر بنحو 360 مليون هندي على لقاح "سبوتنيك- في" الروسي خلال الأيام المقبلة.

وأشارت هذه المصادر، التي رفضت الكشف عن هويتها، إلى أن الهند حصلت في 1 مايو على دفعة أولى من اللقاح الروسي بلغت 1.5 مليون جرعة، فيما يُنتظر أن تستقبل الشحنة الثانية قريبا. وإجمالا، ستحصل الهند على 18 مليون جرعة من "سبوتنيك-في" موزعة على عدد من الأشهر المقبلة.

وكان صندوق الاستثمار الروسي المباشر، الذي مول إنتاج اللقاح ويشرف على صفقات بيعه، قد أبرم اتفاقيات مع خمس شركات هندية لإنتاج 850 مليون جرعة أخرى.


يذكر أن اللقاح الروسي استخدم لأول مرة في أوروبا في صربيا والمجر، كما أن هناك العديد من الدول تقدمت بطلبات أحادية الجانب لشرائه، من بينها الأرجنتين والمكسيك وإسرائيل والفلبين وكوريا الجنوبية والهند.

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