«شاكر عبد الحميد – الناقد والمترجم والإنسان».. مؤتمر افتراضي يحتفي بالمنتج الفكري للراحل

يعقد صالون الدكتور عبد الناصر هلال الثقافي، مؤتمرا بعنوان "شاكر عبدالحميد – الناقد والمترجم والإنسان"، خلال الفترة من 20 إلى 21 يونيو من العام الجاري.

ومن المقرر أن يقام المؤتمر عبر زووم تحت رعاية الصالون، ومقررا له الدكتور عبدالناصر هلال، والمنسق العلمي للمؤتمر الدكتور مصطفى الضبع، والمنسق التقني: الدكتور عبدالله هريدي، والمنسق الإعلامي للمؤتمر سامح فايز.

ويستقبل الصالون المشاركات النقدية عن الدكتور شاكر عبد الحميد من خلال الرابط التالي: https://forms.gle/NsnRRTPsFGXZmnLs، ويستمر الاستقبال حتى قبل موعد المؤتمر، على أن تصدر المشاركات ضمن كتاب عن صالون الدكتور عبد الناصر هلال.

جدير بالذكر أن المؤتمر يأتي احتفالا بالمنتج الفكري للراحل، عضوا عن أنه أحد أعضاء مجلس إدارة صالون عبدالناصر هلال الثقافي وأحد المؤسسين.

واعتمد الصالون المحاور التي وردت في عنوان المؤتمر: شاكر عبدالحميد الناقد والمترجم والإنسان. كأعمدة يقام عليها المؤتمر وتدور حولها المشاركات المقدمة، وهى كالتالي: "شاكر عبدالحميد الناقد"، و"شاكر عبدالحميد المترجم"، و"شاكر عبدالحميد الإنسان"، و"شاكر عبدالحميد عالم النفس".

وكان المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمى، أقام ندوة بعنوان: (الإبداع والمجتمع.. قراءة فى فكر الدكتور شاكر عبدالحميد)، أبريل الماضي، نظمتها لجنة التربية وعلم النفس بالمجلس، بحضور مقررها الدكتور معتز سيد عبدالله، وأدارها الدكتور أحمد زايد أستاذ علم الاجتماع، وعميد كلية الآداب جامعة القاهرة سابقًا، وشارك بها كوكبة من الأدباء والنقاد.

الدكتور شاكر عبد الحميد سليمان (20 يونيو 1952 - 18 مارس 2021) كان وزير الثقافة المصرية الأسبق، ولد في محافظة أسيوط بصعيد مصر، عمل أمينا عاما للمجلس الأعلى للثقافة، ثم تولى منصب وزير الثقافة بوزارة كمال الجنزوري في ديسمبر 2011، وهو أستاذ لعلم نفس الإبداع - أكاديمية الفنون المصرية، وتوفي بعد أسبوع من إصابته بفيروس كورونا المستجد.