استمرار فعاليات التدريب المصرى الإماراتى المشترك «زايد 3»

واصلت القوات المسلحة المصرية والإماراتية تنفيذ فعاليات التدريب المصرى الإماراتى المشترك «زايد 3» والذى تشارك فيه وحدات من القوات الخاصة لكلا الجانبين والذى ينفذ على مدار عدة أيام بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وشهدت الأيام الماضية المراحل التمهيدية للتدريب والتى تضمنت العديد من الأنشطة والفعاليات من خلال عقد العديد من المحاضرات النظرية لتوحيد المفاهيم التدريبية وتنسيق الجهود وتحقيق الدمج والتعارف بين القوات المشاركة من الجانبين، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من الأنشطة العملية التى تم التخطيط والإعداد لها مسبقاً كذلك التدريب على أعمال الاستطلاع وأنسب أساليب القتال فى المدن ومواجهة العناصر الإرهابية.

ظهر خلال التدريبات مدى ماوصلت إليه العناصر المشاركة من مستوى راقٍ واحترافية عالية فى تنفيذ كافة المهام بما يعكس مدى ما تمتلكه القوات المسلحة لكلا الدولتين من إمكانيات بشرية وفنية واستعداد قتالى وقدرة على العمل المشترك لدعم جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة.

التدريب المصرى الإماراتى المشترك

التدريب المصرى الإماراتى المشترك

التدريب المصرى الإماراتى المشترك