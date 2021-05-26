انطلاق فعاليات التدريب المصرى الباكستاني «حماة السماء -1» لقوات الدفاع الجوى

انطلقت فعاليات التدريب المصرى الباكستانى (حماة السماء -1) لقوات الدفاع الجوى المصرية والباكستانية، والذى يُنفذ لأول مرة بجمهورية مصر العربية ويستمر لعدة أيام.

يشتمل التدريب على العديد من الأنشطة والفعاليات، والتى تتضمن تبادل الخبرات التدريبية فى مجال الدفاع الجوى فى ظل تطور أسلحة الهجوم الجوى وأساليب مواجهتها، كذلك التدريب على تأمين المجال الجوى والدفاع عن الأهداف الحيوية.

وتم الإعداد والتخطيط الجيد لتنفيذ الأنشطة والأهداف التدريبية المخططة للتدريب بما يساهم فى الوصول بالقوات المشتركة للاحترافية العالية، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من التدريب بالشكل الذى يؤدى إلى تخطيط وإدارة العمليات بكفاءة عالية لتوحيد المفاهيم بين القوات المشاركة.

يأتى التدريب ( حماة السماء– 1 ) فى ضوء علاقات التعاون العسكرى بين القوات المسلحة المصرية والباكستانية، ولتعظيم الاستفادة من القدرات الثنائية لكلا الجانبين.

190658945_505080940834762_7597132059892110113_n

190508566_3968647729899574_8360295176798372755_n