الكرملين: بوتين ولوكاشينكو يلتقيان بعد غد في موسكو

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء: أنه من المقرر أن يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بعد غد الجمعة.



وقال بيسكوف - وفقا لوكالة أنباء (تاس) الروسية: "إن الاستعدادات جارية لزيارة العمل التي سيقوم بها لوكاشينكو إلى روسيا، وسيتم إجراء محادثات بين الرئيسين من المقرر أن تكون خلال غداء عمل، ولا توجد خطط إعلامية في أعقاب الاجتماع".



وكان بيسكوف قد صرح، في وقت سابق: بأن المحادثات بين الرئيسين الروسي والبيلاروسي كانت مخططة قبل حادث طائرة "ريان إير"، مشيرا إلى أن المحادثات ستتيح للوكاشينكو الفرص لإطلاع بوتين على ملابسات الحادث بالتفصيل.



يذكر أنه في 23 مايو هبطت طائرة "رايان إير"، التي كانت متجهة من أثينا إلى فيلنيوس، اضطراريا في مطار مينسك الدولي بعد تهديد بوجود قنبلة، إلا أنه لم يتم العثور على قنبلة على متن الطائرة، ولكن تم اعتقال الصحفي المعارض رومان بروتاسيفيتش أحد مؤسسي قناة "نيكستا تليجرام"، الذي كان من بين ركاب الطائرة، ثم أقلعت الطائرة وأكملت رحلتها.



وقرر قادة دول الاتحاد الأوروبي حظر شركات الطيران البيلاروسية من السفر إلى مطارات الاتحاد الأوروبي والقيام برحلات جوية فوق الاتحاد الأوروبي، كما نصحوا شركات الطيران الأوروبية بتجنب المجال الجوي البيلاروسي، وقرروا أيضا فرض عقوبات جديدة على مينسك.

وقد أعلنت الحكومة البريطانية، في وقت سابق، أنها أصدرت أوامر لطائرات المملكة المتحدة بتجنّب المجال الجوي لبيلاروسيا وفرضت حظراً على شركة الطيران الوطنية البيلاروسية «بيلافيا»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.



وأفاد وزير النقل البريطاني غرانت شابس بأنه طلب من هيئة الطيران المدني إصدار تعليمات «للمحافظة على سلامة الركاب»، كما أعلن تعليق رخصة تشغيل «بيلافيا» التي تسيّر رحلات يومية من مطار غاتويك في لندن إلى مينسك عبر باريس.



ويأتي الإعلان بعدما أُرغمت الطائرة التابعة لخطوط «راين إير»، الأحد الماضي، على تحويل مسارها والهبوط في بيلاروسيا حيث اعتقلت السلطات معارضاً سياسياً كان على متنها، ما أثار موجة انتقادات دولية لمينسك.



وأمام البرلمان، ندد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب بما اعتبره «هجوماً صادماً على الطيران المدني وتعرضاً للقانون الدولي»، معلناً أنه استدعى سفير بيلاروسيا، وكرر أمام النواب أن لندن تعد عقوبات جديدة بحق نظام ألكسندر لوكاشنكو.



ورداً على سؤال حول فرضية ضلوع روسي، قال راب: «ليست لدينا تفاصيل واضحة في هذا الصدد»، لكنه تدارك «من الصعوبة بمكان الاعتقاد أن عملاً مماثلاً تم من دون أقله موافقة السلطات في موسكو».



وذكرت السلطات البيلاروسية: أن إنذاراً كاذباً بوجود قنبلة هو سبب تحويل مسار الطائرة وبعد هبوطها في مطار مينسك وتفتيشها غادرت الطائرة مجدداً إلى ليتوانيا.



ولكن في هذا الوقت، اعتقلت شرطة بيلاروسيا المعارض رومان بروتاسيفيتش وصديقته سوفيا سابيغا اللذين كانا يستقلان الطائرة.



وأكدت مينسك أن طاقم الطائرة قرر من تلقاء نفسه الهبوط في عاصمة بيلاروسيا «دون تدخل» بعدما تبلّغ إنذارا بوجود قنبلة.