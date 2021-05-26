الأربعاء 26 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

قوات الدفاع الشعبى تنفذ تدريبًا عمليًا لمجابهة الأزمات والكوارث ببنى سويف

قوات الدفاع الشعبى
قوات الدفاع الشعبى

فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المجتمع المدنى ورفع معدلات الآداء
للتدريب العملى المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث بجميع المحافظات، قامت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بتنفيـذ التدريب العملى المشتـرك لمجابـهة الأزمـات والكوارث بمحافظة بنى سويف بالتعـاون مـع كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.
بدأ التدريب بعرض تقارير مديرى الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للوقوف على مدى جاهزيتها وإستعداداتها بما لديها من إمكانيات لمجابهة المواقف الطارئة، كما جرى فرض عددا من السيناريوهات والمواقف الطارئة لمجابهة أزمة أو كارثة لإتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لحل تلك المواقف فى التوقيتات المحددة، وذلك بحضور عدد من طلاب جامعة بنى سويف.
كما تم المرور على إصطفاف المعدات والمركبات الخاصة بالمحافظة، وتنفيذ طابور سير للمعدات والمركبات لمسافة 10 كم، للتأكد من صلاحيتها الفنية ومدى جاهزيتها، وكذا تنفيذ معسكر إيواء عاجل، ومستشفى عزل ميدانى.
كما شمل التدريب عرضا عسكريا لطلبة المدارس الثانوية العسكرية «عام- فنى» بالمحافظة، عكس مستوى التدريب والتأهيل والإنضباط العسكرى لديهم، وكذا تنفيذ بيان عملى لأنسب أسلوب لنجدة هدف حيوى داخل المحافظة بواسطة الحراسات المشددة التابعة لمديرية أمن بنى سويف، تأكيدا على مدى جاهزيتها
فى مجابهة المواقف الطارئة، بالاشتراك مع الحماية المدنية والإسعاف.
وفي نهاية المشروع التدريبى جرى تكريم عدد من أسر الشهداء الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم الطاهرة فى سبيل رفعة مصرنا الغالية.

قوات الدفاع الشعبى

قوات الدفاع الشعبى
قوات الدفاع الشعبى
قوات الدفاع الشعبى
قوات الدفاع الشعبى

الأكثر قراءة

مفاجأة.. لجنة الزمالك «آخر من يعلم» عن بيان فرجانى ساسى

«حرارة ورياح».. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

بينها عملات تذكارية لـ«نقل المومياوات».. 11 قرارا لمجلس الوزراء اليوم

الطفلة المتهمة بقتل والدها حرقًا: «مكنش عايزني اتجوز عشان المزاج»

«بنمثل عليها وقلعنا الأسود».. رامى رضوان يكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز

«الصحة» تكشف تفاصيل توفير لقاح كورونا بالمنازل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

المعارك والأسلحة

أحمد بهاء الدين شعبان

بين «سد إثيوبيا» ومعركة فلسطين «2»

منى رجب

حماية الأطفال فى شوارعنا

د.مينا بديع عبدالملك

فى ذكرى من أسطع أمجاد كنيسة الإسكندرية «2-3»

محمد مرعي

الحدث المنتظر بإعلان الجمهورية الجديدة

ثروت الخرباوي

أكذوبة كتابة الأحاديث فى عهد النبى

ماجد حبته

جولة بلينكن.. محطتان ناقصتان

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تشكر مصر على ما تقدمه من مساعدات للمتضررين فى غزة

الرابح الأكبر .. كيف استفاد نتنياهو "سياسياً" من حرب غزة؟

دعوة الرئيس الإسرائيلي لزيارة الولايات المتحدة