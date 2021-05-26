المكسيك: إعطاء 26.7 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن

أظهرت بيانات لوكالة بلومبرج للأنباء وجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأربعاء: أنه تم إعطاء 7. 26 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد المسبب لكوفيد19- في المكسيك حتى الآن.

وأفادت البيانات بأن متوسط معدل التطعيم في البلاد يقدر بـ429 ألفا و951 جرعة في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق المكسيك 1ر1 عام لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين.

وبدأت حملة التطعيم في المكسيك قبل نحو 22 أسبوعا.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد 4ر2 مليون إصابة، والوفيات 221 ألفا و960 حالة.

ومر عام و12 أسبوعا على ظهور أول حالة إصابة بالفيروس في المكسيك، يشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة أو جرعتين.

وفي سياق متصل، أعطت السلطات الصحية في كندا إجمالي 4ر21 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد حتى الآن، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج للأنباء وجامعة جونز هوبكنز اليوم الأربعاء.

ووفقا للبيانات، يقدر متوسط معدل التطعيم في كندا بـ368 ألفا و211 جرعة في اليوم. وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق البلاد ثلاثة شهور لتطعيم 75 % من السكان بلقاح من جرعتين.

وبدأت عملية التطعيم في كندا قبل نحو 22 أسبوعا في البلاد، وبلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في كندا 37ر1 مليون، وتم تسجيل 25 ألفا و269 حالات وفاة مرتبطة بالوباء حتى الآن.

ومر نحو عام و17 أسبوعا منذ تسجيل أول حالة إصابة في البلاد، يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.