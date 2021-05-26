الأربعاء 26 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أمريكا تُعلن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا من جديد

كورونا
كورونا

 أفادت بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج، للأنباء اليوم الأربعاء: زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 0.1 في المئة خلال 24 ساعة حتى الساعة 0542 صباحا بتوقيت نيويورك، ليصل إجمالي إصابات كورونا في البلاد إلى 33.2 مليون حالة إصابة.
 

وجاءت الزيادة على المستوى الوطني مماثلة لمتوسط الزيادة اليومية المسجلة الأسبوع الماضي، والبالغ 0.1%.
 

وتم تسجيل أكبر عدد من الإصابات المؤكدة حتى الآن في ولاية كاليفورنيا، حيث بلغ الإجمالي 78. 3 مليون حالة، وهو نفس ما تم تسجيله في اليوم السابق.
 

وشهدت ولاية كولورادو زيادة بنسبة 0.3% في الإصابات عن نفس التوقيت، أمس، ليرتفع الإجمالي بها إلى 539 ألفا و261 حالة.
 

وشهدت ولاية فلوريدا أكبر عدد من الوفيات المرتبطة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، بواقع 80 حالة وفاة.
 

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد الوفيات التي سببتها جائحة كورونا أكبر بمرتين أو ثلاث مرات من الأرقام الرسمية المعلنة المنسوبة إلى الوباء.

وأفادت المنظمة، في تقريرها السنوي حول الإحصاءات الصحية العالمية، بأن جائحة كورونا تسببت عام 2020 فى وفاة ثلاثة ملايين شخص سواء بشكل مباشر أم غير مباشر، في حين تشير الأرقام الرسمية إلى تسجيل نحو 1.8 مليون وفاة.
 

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع TheHealthSite.

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء: إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

وأضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات «كوفيد- 19» في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

جدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة “ووهان” الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

الولايات المتحدة نيويورك واشنطن أمريكا جائحة كورونا

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