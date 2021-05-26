توعية 7938 بأهمية لقاح كورونا في اليوم الثاني لحملة «طرق الأبواب» بالإسكندرية

واصل فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، فعاليات حملة طرق الأبواب لتوعية السيدات بأهمية التسجيل للحصول على لقاح كورونا لليوم الثاني على التوالي بمحافظة الإسكندرية.

واستهدفت الحملة أحياء:- حي غرب (الأمير لؤلؤ – كوم الملح – نجع العرب - المتراس) حي وسط (نادي الصيد – باب العبيد – قريه ابيس 8 الرئيسية – قريه ابيس 11/8) حي العجمي (المكس) ومركز ومدينة برج العرب بقرى مبادرة حياة كريمة (نجع هوارة – نجع الشواعر – نجع الهيش – نجع السلام – نجع الميثاق).

وقالت الدكتورة ماجدة الشاذلي، مقررة الفرع بالإسكندرية، إن الحملة استهدفت اليوم 2640 زيارة، بإجمالي 7938 فرد مستهدف، تتضمن 6968 سيدة، وعدد 970 من الرجال.

وأضافت أنه قامت عضوات الفرع ورائدات المجلس ومجموعة من الشباب المتطوعين ومحامين مكتب الشكاوى وسفيرات المحبة من الواعظات وخادمات الكنيسة ومنسقة مؤسسة حياة كريمة بمساعدة السيدات فى التعريف بتسجيل بياناتهن؛ للحصول على اللقاح على موقع وزارة الصحة، كذلك توعيتهن بمساعدتهن في التسجيل من خلال الخط المختصر ١٥١١٥، أو من خلال فروع المجلس المختلفة بالمحافظات.

كما تم عقد ندوة بنجع هوارة بمركز ومدينة برج العرب وقامت محامية مكتب الشكاوى بعرض رسائل حملة "احنا معاكي" للتوعية القانونية بأنواع العنف ضد المرأة.

وكانت قد انطلقت أمس حملة طرق الأبواب لتوعية السيدات بأهمية التسجيل للحصول على لقاح كورونا، والتي ينفذها فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة ماجدة الشاذلي مقررة الفرع وتحت رعاية الدكتور مايا مرسي رئيسة المجلس.

يذكر أن المجلس القومي للمرأة يطلق هذه الحملة في إطار جهود المجلس المتواصلة لتوعية السيدات بسبل الوقاية من فيروس كورونا لحماية أنفسهن وأسرهن من هذا الفيروس الشرس، وتعريفهن بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية في إطار مساعيها الحثيثة لمواجهة الجائحة وتوفير اللقاح بالمجان للجميع.

حملة طرق الأبواب بالإسكندرية

حملة طرق الأبواب بالإسكندرية

حملة طرق الأبواب بالإسكندرية

حملة طرق الأبواب بالإسكندرية

حملة طرق الأبواب بالإسكندرية

حملة طرق الأبواب بالإسكندرية

حملة طرق الأبواب بالإسكندرية

حملة طرق الأبواب بالإسكندرية