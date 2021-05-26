محافظ الدقهلية يشدد على تلبية احتياجات ومطالب المواطنين

التقى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، نواب محافظة الدقهلية، بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، وأكد "مختار" التواصل والتعاون المشترك والمستمر مع النواب من أجل تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين وحل مشاكلهم المتعلقة بجميع قطاعات المرافق والخدمات بنطاق المحافظة.

وفي ذات السياق يلتقي النواب مع وكلاء الوزارات مديري مديريات الخدمات رؤساء قطاعات المرافق والوحدات المحلية لاستعراض مطالب واحتياجات المواطنين في مراكز ومدن وأحياء وقري المحافظة.

وأكد المحافظ أن هناك تكليفات لجميع أعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة للحرص على التعاون مع أعضاء البرلمان لأننا جميعا شركاء نعمل بكل الجهد لتحقيق مطالب واحتياجات أبناء الدقهلية.

وكان الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عقد اجتماعا، بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، والمحاسب طارق شكري رئيس مركز ومدينة شربين والدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، مع رؤساء المجمعات القروية التي تضم القرى التي يتم تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة لرئيس الجمهورية لتطوير الريف.

وتناول المحافظ خلال الاجتماع عددا من الموضوعات المتعلقة بالمشروعات الجاري تنفيذها في كافة قطاعات المرافق والخدمات ومن بينها برنامج مشروع سكن كريم للمواطنين بالقرى، مشيرا إلى أن عدد المساكن التي تم حصرها لتنفيذ سكن كريم بلغت 575 مسكنا منتشرة بقري المبادرة بشربين.

كما أكد محافظ الدقهلية ضرورة تضافر جهود رؤساء المجمعات القروية مع المواطنين وأهالينا في قرى شربين للعمل على الارتقاء بالمظهر الحضاري لجميع المنازل والمساكن القائمة بقري المبادرة بطلاء وجهاتها بمشاركة المجتمع المدني.

وطالب المحافظ رئيس مركز شربين بضرورة المرور الدوري والمتابعة الميدانية على الطبيعة لتنفيذ المشروعات بنطاق القرى، مشيرا إلى أهمية قيام رؤساء المجمعات القروية بهذا الدور الميداني باعتبارهم أقرب إلى مواطني القرى نطاقهم وذلك للعمل على إزالة أية معوقات تعترض التنفيذ فورا بمشاركة كافة الأجهزة المعنية.

وأكد "مختار" السرعة والاستجابة في إزالة المعوقات والعمل على حلها، مشيرا لأهمية تضافر جهود الجميع من أجل أهالينا في القرى وعلينا جميعا أن نتحمل تلك المسئولية الوطنية.

وكلف "مختار" مدير عام التفتيش والمتابعة بنزول لجان على أرض الواقع لمتابعة إنهاء جميع المعوقات التي تقرر إنهائها أمام مشروعات المبادرة في كافة القطاعات، ومديري عموم المرافق والشئون الهندسية والتفتيش والمتابعة.