الأربعاء 26 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

لايف ستايل

دراسة صادمة: تناول الدهون في الإفطار يقلل الإصابة بأمراض القلب

تناول الطعام غير
تناول الطعام غير الصحي في الافطار

درس الباحثون بيانات 27911 من البالغين في الولايات المتحدة بما في ذلك معلومات عن الصحة والنظام الغذائي تم جمعها على مدى يومين لفحص العلاقة بين الغذاء وأمراض القلب.
ووجد فريق من جامعة هاربين الطبية في هاربين بالصين أن تناول وجبة مسائية نباتية يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 10 في المائة.
ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الدراسة، التي اكدت  أن الأشخاص الذين يأكلون الكثير من الكربوهيدرات واللحوم الدهنية المكررة على العشاء لديهم مخاطر أعلى للإصابة بأمراض القلب من أولئك الذين يتناولون نظامًا غذائيًا مشابهًا على الإفطار.
وكشفت دراسة جديدة أن تناول اللحوم الدهنية مثل والنقانق وغيرها من الأطعمة المقلية أفضل في الصباح على الإفطار مقارنة بالعشاء في المساء.
وفحص الفريق بيانات من المسح الوطني لفحص الصحة والتغذية (NHANES) الذي جعل العلماء يستجوبون المشاركين على مدار يومين غير متتاليين.
وقاموا بتحليل المعلومات الغذائية التي تم جمعها خلال المقابلات وفحصوا العلاقة بين تناول الدهون المختلفة والكربوهيدرات والبروتينات في الإفطار أو العشاء مع معدلات إصابة المشاركين بأمراض القلب.
ووفقًا لمؤلفي الدراسة ، فإن أمراض القلب والأوعية الدموية مثل قصور القلب الاحتقاني والنوبات القلبية والسكتة الدماغية هي السبب الأول للوفاة على مستوى العالم.
وقال مؤلف الدراسة يانج لي: "توقيت الوجبة إلى جانب جودة الطعام من العوامل المهمة التي يجب مراعاتها عند البحث عن طرق لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب".
وتابع "وجدت دراستنا أن الأشخاص الذين يتناولون عشاءًا نباتيًا يحتوي على المزيد من الكربوهيدرات الكاملة والدهون غير المشبعة ، قللوا من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 10 بالمائة".
ووجدت الدراسة أن تناول اللحوم والكربوهيدرات المكررة على الإفطار بدلاً من العشاء كان مرتبطًا بانخفاض المخاطر.
وقال العلماء في دراستهم التي نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن وجبة الإفطار ووجبة الغداء المتوسطة، والعشاء الصغير أفضل مزيج لحياة صحية.
وشهدت المجموعة محل التجربة فقدانًا أكبر للوزن مقارنة بالوجبات الست الصغيرة الموصى بها تقليديًا على مدار اليوم.
وبحسب الدراسة فان تناول وجبة الإفطار قبل الساعة 8:30 صباحًا يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري.
 

افطار عشاء غذاء طعام صحي دراسة صينية ديلي ميل

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