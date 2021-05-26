الأربعاء 26 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن 5 سنوات للمتهمين بخطف طفل وطلب فدية مالية بالمرج

خطف
خطف

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بمعاقبة المتهمين بخطف طفل مقابل مبلغ مالي بالسجن 5 سنوات بدائرة قسم شرطة المرج.

كان  قسم شرطة المرج تلقي بلاغًا مفاداه خطف طفل ومساومة أهله على دفع فدية له بدائرة القسم وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ وتبين صحته.

وبعمل التحريات اللازمة تم التوصل الي المتهمين والقاء القبض علي كل من السيد. م، 38 سنة، وتامر. ف، 33 سنة، محمد. أ، 30 سنة، حسام. م، 35سنة، احمد. ح، بمواجهتهم اعترفوا باستقلال دراجة بخارية "توك توك" واتجهوا إلى عقار كائن بدائرة قسم شرطة المرج واقتحموه كاسرين باب العقار واختطفوا الطفل يوسف أحمد داخل “توك توك” ثم قاموا بإطلاق أعيرة نارية من سلاحين مستخدمين في ارتكاب الواقعة  .

وبسؤال الطفل المجني عليه أقر ما جاء في التحريات.

عقوبة الخطف 

المشرع حدد فى قانون العقوبات، عقوبة جريمة الخطف تفصيلا للخاطف أو من خطف بواسطة غيره طفل لم يبلغ 16 عاما أو أنثى، تصل إلى المؤبد فى بعض الحالات.

المادتان 288و290 من قانون العقوبات نصت على أن "جريمتى اختطاف طفل ذكر لم يبلغ 16 سنة كاملة واختطاف أنثى تتفقان فى أحكامهما العامة، وتختلفان فى صفة المجنى عليه وتشديد العقوبة فى الثانية عن الأولى.

و حددت المادتان 288 و290 فقرة أولى من قانون العقوبات المستبدلتان بالقانون رقم 214 لسنة 1980، أولاهما على اختطاف الأطفال الذكور الذين لم تبلغ سنهم 16 سنة كاملة بما نصت عليه من أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه طفلا ذكرا لم تبلغ سنه 16 سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، بينما عاقبت الثانية على أن اختطاف الأنثى أيا كانت سنها خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.

عقوبة الخطف محكمة جنايات شمال قسم شرطة المرج خطف طفل مبلغ مالي

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