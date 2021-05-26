الأربعاء 26 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

مصرع مسن غرقا في ترعة بالدقهلية

غرق في النيل
غرق في النيل

لقي مسن مصرعة غرقا بترعة "البوها" مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

 وانتشل الأهالي جثمانه بعدما اختل توازنه اثناء قيامه بالصيد علي شاطئ الترعة، وسقط بها ولعدم اجادته السباحة توفي بها غرقا.
كان اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء مصطفي كمال ، مدير المباحث الجنائية ، يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة ميت غمر من مستشفى ميت غمر العام بوصول المدعو  "مصطفى جابر محمد حسن "65 سنة، عامل زراعي ، ومقيم قرية " البوها " دائرة المركز ( جثة هامدة - ادعاء حادث غرق)
وبانتقال الضباط والفحص وبمناظرة الجثة  تبين عدم وجود ثمة اصابات ظاهرية وبسؤال نجل المتوفى المدعو " محمد مصطفی جابر محمد " 29 سنة، حاصل على معهد فنى تجاري، ومقيم بذات القرية، قرر بأنه أثناء قيام والده بالصيد على شاطىء " ترعة البوها " دائرة المركز اختل توازنه وسقط بها ولعدم اجادته السباحة توفي غرقا واضاف بقيام الأهالي بانتشال جثمانه في حينه ونقلة إلى المستشفى ، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك


ورد تقرير مفتش الصحة يفيد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ، ولا توجد شبهة جنائية . تحرر عن ذلك المحضر رقم 2021/4901 إدارى مركز ميت غمر ، وبالعرض على النيابة العامة قررت التصريح بالدفن " سلم الجثمان لذويه ".

وكان أحد الأشخاص عثر على طفلة رضيعة لقيطة حديثة الولادة ملقاة بجوار مزلقان سكة حديد قرية "دنديط" التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية ، يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة ميت غمر من المدعو "إبراهيم محمد علي على السعيد" 40 سنة ، جزار ومقيم قرية " كوم النور " دائرة المركز، بعثوره على طفلة أنثى لقيطة "حديثة الولادة" ملقاة بجوار مزلقان سكة حديد "دنديط" دائرة المركز ترتدي ملابس أطفال "عمر أسبوع تقريبا" والحبل السري مربوط والحالة الصحية جيدة، ولا توجد ثمة إصابات ظاهرية تم إيداعها بمستشفى ميت غمر العام "قسم الحضانة" لتقديم الرعاية اللازمة لها.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 2021/4900 إداري مركز ميت غمر، وجاري العرض على النيابة العامة.

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