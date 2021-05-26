«تريلا تسير عكس الاتجاه».. تفاصيل تحقيقات النيابة في حادث التصادم بالعاصمة الإدارية

كشفت تحقيقات نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، في مصرع اثنين وإصابة 48 شخصًا إثر تصادم سيارة نقل "تريلا" بحافلة نقل عمال في منطقة القاهرة الجديدة، عن أن التريلا كانت تسير عكس الاتجاه بسرعة زائدة.

كانت البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بمحافظة القاهرة، بلاغا بوقع حادث مروري أمام حي مجلس الوزراء وحدوث إصابات، حيث أسفر عن مصرع شخصين واصابة 48 آخرين بجروح وكدمات وسحجات وكسور، وتعطلت الحركة المرورية بالطريق، بعد تناثر حطام السيارات على جانبيه.

وعلى الفور انتقلت قوة من الإدارة العامة للمرور، وتم الدفع بسيارتين “ونش” لنقل السيارات المحطمة، والدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين، إلى مستشفى السلام ومستشفى الشروق ومستشفى البنك الأهلي لتلقي العلاج اللازم، وقام رجال المرور بإزالة حطام السيارات المهشمة، وإزالة آثار الحادث ، لعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها مرة أخرى.