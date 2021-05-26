تحرير 5304 محاضر مخالفة للإجراءات الاحترازية ومواعيد غلق المحلات بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لتحقيق الانضباط في الشارع والقضاء على الزحام لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية دون تهاون أو تقاعس.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتكليفات من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية.

وأوضح أن الجهاز التنفيذي للمحافظة يواصل شن حملات دورية ويومية لتنفيذ قرارات غلق المحال التجارية والمقاهي والمطاعم والإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف إلى متابعته المستمرة لمجهودات مسئولي كل القطاعات المشاركة وكافة مراكز وأحياء المحافظة في هذا الشأن ومدى تطبيقهم للقرارات المقررة والتكليفات.

وأوضح محافظ أسيوط أنه تلقى تقريراً من إدارة الأزمات والعمليات بديوان عام المحافظة عن عدد المحاضر التي تم تحريرها منذ بدء تطبيق مواعيد غلق المحلات والإجراءات الاحترازية المقررة حيث بلغت حتى اليوم 5304 محاضر منها 2263 محضرًا لعدم ارتداء كمامة واقية، و1075 محضر عدم الالتزام بمواعيد غلق المحلات و548 محضر نظافة و184 محضر بيئة و1129 محضر إشغالات و28 محضر فض سوق و76 محضر فض حفلات زفاف وسرادقات عزاء ومحضر إغلاق مركز للدروس الخصوصية بالإضافة إلى ضبط 600 شيشة ومضبوطات أخرى وذلك منذ بدء الحملات تزامناً مع قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا المستجد وحتى اليوم.

وجدد محافظ أسيوط مناشدته المواطنين وأصحاب المحال التجارية والمطاعم والكافيهات بالالتزام بتطبيق القرارات الصادرة حفاظاً على حياتهم وحياة المواطنين وتجنبًا للإصابة بالفيروس والحد من انتشاره والإسراع في التسجيل علي الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان "www.egcovac.mohp.gov.eg" للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح وذلك من خلال الخط الساخن 15335 معلنًا عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتسآب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745).

حملات تنفيذ قرارات مجلس الوزراء

حملات غلق المحلات (12)

حملات غلق المحلات (5)

حملات غلق المحلات (3)

حملات غلق المحلات (2)