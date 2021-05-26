الأربعاء 26 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

تردد قناة الكأس القطرية على النايل سات 2021.. خطوات الضبط

قناة الكأس القطرية
قناة الكأس القطرية

تردد قناة الكأس القطرية على النايل سات 2021 حظى خلال الساعات القليلة الماضية على أعلى نسب مشاهدة عبر محرك البحث العالمي جوجل حتى تصدر قائمة أكثر الكلمات البحثية من قبل عشاق الساحرة المستديرة لذلك يستعرض “الدستور” من خلال هذا التقرير خطوات ضبط إشارة البث عبر القمر الصناعي نايل سات والمحتوى الذي يعرض خلال شاشتها الفضائية


تردد قناة الكأس القطرية على النايل سات 2021

 

يستطيع عشاق الساحرة المستديرة الراغبين في متابعة مبارايات السوبر الأفريقي ضبط إشارة بث تردد قناة الكأس القطري عبر القمر الصناعي المصري نايل سات على تردد 12245 واستقطاب أفقي ومعامل تصحيح الخطأ 5/6 و معدل الترميز 72500 والتي تحظى على نسب مشاهدة عالية يوميا من ملايين من عشاق كرة القدم بمختلف دول العالم وذلك لأنها تحصل على حقوق عرض مباريات هامة سواء عربية أو أجنبية بشكل حصري عبر شاشتها بصوت وصورة عالية الجودة خلال ال 24 ساعة وذلك نزولا على رغبة مشاهديها

 

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موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان في السوبر الإفريقي


 

موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان

 

من المقرر أن تجرى مباراة نهائي كأس السوبر الأفريقي بين نادي الأهلي المصري ونادي نهضة بركان المغربي يوم الجمعة المقبل 28 مايو 2021 على ملعب استاد جاسم بن حمد بمدينة الدوحة في دولة قطر حيث أعلن الاتحاد القطرى بالفعل عن بيع تذاكر المباراة للجماهير عبر الموقع الرسمي للاتحاد المتواجدين في قطر في حين يسعى عشاق الساحرة المستديرة ومحبي كرة القدم من المحيط إلى الخليج إلى ضبط إشارة بث تردد قناة الكأس القطرية عبر القمر الصناعي المصري نايل سات للاستمتاع بمشاهدة مباراة النهائي وتسليم الكأس للفريق الفائز في المباراة

 

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نبذة عن كأس السوبر الأفريقي


يمكن ضبط تردد قناة الكأس القطرية على النايل سات 2021 التي تعرض عبر شاشتها مباراة نهائي السوبر الأفريقي الذي ينظمه اتحاد كرة القدم منذ عام 1993 وعادة ما تقام تلك البطولة كل عام بين النادي الفائز بدوري أبطال أفريقيا والنادي الفائز بكأس الكونفدرالية الإفريقية لتحديد بطل أبطال القارة وقد حظى النادي الأهلي على اللقب 6 مرات منذ نشأة البطولة.

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