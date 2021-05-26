محافظ أسيوط: وحدة الإنقاذ السريع ترفع مخلفات مباني وقمامة بالطريق الدائري

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على أهمية تضافر الجهود وتكثيف ومضاعفة حجم الأعمال للتخلص من بؤر وتجمعات القمامة والمخلفات من مختلف المناطق والطرق العامة من أجل استعادة الشكل الحضاري والجمالي اللائق للمحافظة والحفاظ على مستوى النظافة.

وأشار إلى العمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين بالقطاعات المختلفة خاصة بقطاع النظافة التي تعتبر أولوية في العمل بالمحافظة مشدداً على استمرار وتكثيف حملات النظافة بقرى ومراكز المحافظة بصفة دورية ورفع القمامة والمخلفات أولاً بأول حتى لا تتراكم بشكل غير لائق وحفاظاً على صحة المواطنين والمنظر العام للشوارع والميادين.

وأوضح محافظ أسيوط أن وحدة الإنقاذ السريع قد قامت برفع مخلفات البناء والقمامة من جانبي الطريق الدائري بنطاق حي غرب أسيوط بواسطة معدات وحدة الإنقاذ السريع التابعة للمحافظة برئاسة خالد مصطفى مدير مشروع وحدة الإنقاذ السريع وبمشاركة عمال ومشرفي الوحدة وبالتنسيق مع حي غرب برئاسة محمد بشير رئيس حي غرب ونائبه ومساعده وذلك حرصاً على خلق بيئة نظيفة وحضارية للمواطنين مؤكداً على مواصلة الجهود لرفع كافة المخلفات التي تضر بحالة الطرق والشوارع والميادين.

كان محافظ أسيوط قد كلف خالد مصطفى مدير وحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة بتنفيذ حملة نظافة مكبرة لرفع مخلفات البناء والكسر والردش المتراكمة على الطريق الدائري الواصل بين الطريق الزراعي (منفلوط/ أسيوط) بعد كمين الجامعة إلى طريق أسيوط/سوهاج الزراعي والمؤدي إلى مدينتي الأربعين والمعلمين في مدينة أسيوط بعدما لاحظ وجودها خلال إحدى جولاته الميدانية حيث تم توجيه سيارات و٦ قلابات ٢٠ مترا، و٢ لودر، وجليدر ومعدات وحدة الإنقاذ السريع لرفع المخلفات المتراكمة على جانبي الطريق ورفع حوالي أكثر من 45 طن مخلفات وجاري استكمال الاعمال ورفع جميع المخلفات المتراكمة.

وحدة الانقاذ السريع ترفع مخلفات مباني وقمامة بالطريق الدائري (11)

وحدة الانقاذ السريع ترفع مخلفات مباني وقمامة بالطريق الدائري (8)

وحدة الانقاذ السريع ترفع مخلفات مباني وقمامة بالطريق الدائري (6)

وحدة الانقاذ السريع ترفع مخلفات مباني وقمامة بالطريق الدائري (5)

وحدة الانقاذ السريع ترفع مخلفات مباني وقمامة بالطريق الدائري (3)