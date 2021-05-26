«القومي للمرأة» بسوهاج يواصل حملة طرق الأبواب للتوعية بأهمية لقاح كورونا

واصل المجلس القومي للمرأة فرع سوهاج لليوم الثاني على التوالي فعاليات حملة طرق الأبواب لتوعية السيدات بأهمية التسجيل للحصول على لقاح كورونا، واستهدفت الحملة اليوم قرى ومراكز أخميم وساقلته وجهينة بإجمالي ٦٦٣ زيارة وإجمالي عدد ٣٩٣٨ عدد ٢٢٩٩ سيدة وعدد ١٦٣٩ من الرجال.

وقامت عضوات وأعضاء الفرع ورائدات المجلس ومجموعة من الشباب المتطوعين بمساعدة السيدات في التعريف بتسجيل بياناتهم للحصول على اللقاح على موقع وزارة الصحة ، وكذلك توعيتهم بمساعدتهم في التسجيل من خلال الخط المختصر ١٥١١٥، او من خلال فروع المجلس المختلفة بالمحافظات.

ومن جانبها، قالت الدكتورة سحر وهبي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بسوهاج، إن الحملة استهدفت في اليوم الأول لها 8668 سيدة، و6151 رجل، بإجمالي 14 ألف و819 مستهدف بقرى مراكز أخميم والمنشاة، ساقلته، جهينة، دار السلام، و2750 زيارة منزلية.

وأشارت وهبى، إلى أن ذلك يأتي في إطار جهود المجلس المتواصلة لتوعية السيدات بسبل الوقاية من الفيروس، لحماية أنفسهن وأسرهن وتعريفهن بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية لمواجهة الجائحة، وتوفير اللقاح بالمجان للجميع.

وفي السياق نظم فرع المجلس القومي للمرأة بسوهاج، تدريب لتوعية الرائدات الريفيات اللاتي سيتم الاستعانة بهن فى حملة طرق الأبواب بقرى مراكز المحافظة، لتوعية السيدات بضرورة الحصول على لقاح فيروس كورونا بحضور عضوات وأعضاء المجلس ومسئولة مكتب الشكاوى.

وقالت الدكتورة سحر وهبى مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بسوهاج، أن الحملة تستهدف توعية السيدات بضرورة الحصول على اللقاح خاصة كبار السن، ومساعدتهم فى تسجيل بياناتهم للحصول على اللقاح على موقع الوزارة، من خلال الخط المختصر 15115، أو فرع المجلس، وتستمر الحملة لمدة 3 أيام اعتبارا من أمس الثلاثاء.

وأشارت وهبي، إلى أن ذلك يأتي في إطار جهود المجلس المتواصلة لتوعية السيدات بسبل الوقاية من الفيروس، لحماية أنفسهن وأسرهن وتعريفهن بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية لمواجهة الجائحة، وتوفير اللقاح بالمجان للجميع.

وأشارت وهبي، أن الحملة استهدفت فى اليوم الأول 12 ألف و516 سيدة ورجل وطفل، بقرى الأحايوة، العيساوية شرق، الكولة، البلابيش المستجدة، البلابيش بحرى، وفى اليوم الثاني 23 ألف و460 شخص، بقرى اقصاص، البطاخ، الغريزات، الوقدة، أولاد إسماعيل.