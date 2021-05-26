27 وفاة وأكثر من 4 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا فى العراق

سجلت وزارة الصحة العراقية، 4 آلاف و718 إصابة و26 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت الوزارة- وفقا للوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" اليوم الأربعاء- أنه تم أيضا تسجيل 3249 حالة شفاء ليبلغ إجمالي عدد المتعافين من الفيروس مليونا و94 ألفا و140 حالة بنسبة 92.6%.

وأشارت إلى أن إجمالي الإصابات بلغ مليونا و181 ألفا و698 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 16 ألفا و267 حالة.

كورونا حول العالم

أظهرت بيانات مجمعة، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 8ر167 مليون حتى صباح اليوم الأربعاء، فيما وصل عدد جرعات اللقاحات المعطاة حول العالم إلى 71ر1 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 167 مليونا و849 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لثلاثة ملايين و486 ألف حالة.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء نحو مليار و711 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

جدير بالذكر أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.