الأربعاء 26 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

فلسطين تشكر مصر على ما تقدمه من مساعدات للمتضررين فى غزة

محمد اشتية
محمد اشتية

أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، عن شكره لمصر التي سارعت لتسيير قوافل المساعدات الإغاثية لقطاع غزة وتقديم التسهيلات لتسريع وصول القوافل المقدمة من الأشقاء والأصدقاء إلى المتضررين من العدوان الإسرائيلي.

كما أعرب أشتية- في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الأربعاء- عن شكره للأزهر الشريف وللإمام الأكبر أحمد الطيب لما قدمه من مساعدات إغاثية ودعم معنوي، مرحبًا بتوالي وصول المساعدات الطبية والإغاثية العاجلة للقطاع من قبل العديد من الدول الشقيقة والصديقة ومن المؤسسات المجتمعية والإنسانية من خلال معبري (رفح- الكرامة).

وقال إنه دخلت أمس الثلاثاء عبر معبر رفح قوافل تحمل المساعدات المقدمة من دول (تونس - المغرب - الكويت - أوكرانيا)، وتم تسليمها للهلال الأحمر الفلسطيني، مقدمًا شكره للأردن لما قدمه من مساعدات وتسهيلات لضمان سرعة وصول التبرعات والمواد الإغاثية والمستلزمات الطبية لأهلنا في القطاع عبر القوافل التي تم تسييرها من خلال معبر الكرامة.

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