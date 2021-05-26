المبعوث الأمريكي يؤكد دعم بلاده لمفاوضات السلام في جوبا

أكد المبعوث الأمريكي للسودان وجنوب السودان السفير دونالد بوث، دعم الولايات المتحدة لمفاوضات السلام التي انطلقت اليوم الأربعاء، بين حكومة الفترة الانتقالية والحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال.

وقال بوث -في خطابه أمام الجلسة الافتتاحية التفاوضية بين حكومة الفترة الانتقالية والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية- إن الطرفين أظهرا استعدادًا على العمل لمصلحة السودان والتوصل لاتفاق سلام دائم وشامل.

وأضاف "نثق بان الطرفين لديهما الرغبة في التوصل لاتفاق قريب، وأن الشعب السوداني بدأ في طريق التغيير بسبب ثورة ديسمبر"، متمنيا استمرار التفاوض دون تأخير.

