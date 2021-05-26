الأربعاء 26 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
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عالم

رئيس بيلاروسيا: سويسرا أرسلت إنذارًا بأن طائرة «ريان إير» على متنها قنبلة

لوكاشينكو
لوكاشينكو

قال رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الأربعاء، إن بلاده تلقت إنذارًا من سويسرا بوجود قنبلة على متن طائرة "ريان إير".

وعلق لوكاشينكو على حادثة طائرة "ريان إير"، اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت وكالة أنباء "بيلتا" البيلاروسية، عندما التقى بأعضاء البرلمان وأعضاء اللجنة الدستورية وممثلي الهيئات الحكومية.

وأضاف الرئيس البيلاروسي: "كيف كان من المفترض أن نتصرف، لا سيما في ظل موجة التهديدات بالقنابل الأخيرة في بلدنا.. أنت تعيش في بيلاروسيا وتدرك جيدًا أننا نتعامل، على أساس يومي تقريبًا، مع تهديدات وهمية بالقنابل تستهدف مدارسنا وجامعاتنا وشركاتنا وطائراتنا التي تأتي من عناوين في بولندا وليتوانيا ولاتفيا.. في كل حالة استجبنا بشكل مناسب".

وقال لوكاشينكو: “إنه في حالة رحلة أثينا-فيلنيوس، جاء تهديد بوجود قنبلة من الخارج (سويسرا)، تم إرسال الرسالة إلى مطارات أثينا وفيلنيوس ومينسك في وقت واحد.. أبلغت بيلاروسيا على الفور المعلومات إلى طاقم الطائرة وفقًا للقواعد الدولية.. في تلك اللحظة عبرت الطائرة الحدود البيلاروسية وكانت في مجالنا الجوي”، مضيفا: "أبلغنا طاقم الطائرة واضطررنا إلى نشر هذه المعلومات لاحقًا.. كان لدى الطاقم الوقت لاتخاذ قرار.. كان لدينا 123 راكبًا من دول مختلفة وستة من أفراد الطاقم في خطر.. تقع محطة الطاقة النووية البيلاروسية بالقرب من مسار الرحلة، قامت الطائرة بالدوران بالقرب من هذه المنطقة.. ماذا لو حدث خطأ ما؟ هل نحتاج إلى تشيرنوبيل أخرى هنا؟ كيف سترد الولايات المتحدة في مثل هذا الموقف؟".

وأشار ألكسندر لوكاشينكو إلى أن هناك طريقة واحدة فقط للتصرف في مثل هذه الحالات الطارئة: الهبوط بالطائرة على الفور وإنقاذ الناس، مضيفا: "لقد عملنا بالامتثال الصارم لقواعد سلامة الطيران.. هذا معترف به من قبل المتخصصين والخبراء؟".

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