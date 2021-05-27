الأباتشي الصغير.. رواد فيسبوك يتفاعلون مع صورة شيكابالا وابنه

تفاعل روّاد السوشيال ميديا عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مع صورة لاعب نادي الزمالك محمود عبد الرازق الشهير بـ"شيكابالا"، وطفله آدم أثناء تواجدهما داخل حمام السباحة وهو يداعبه.

وعلقت أسماء فراج، على الصورة التي جمعت بين "شيكابالا وابنه"، قائلًة: "الأباتشي الصغير، يارب نعيش لحد ما نشوفك في الملاعب يا آدم"، ورد محمد مهران: "الأباتشي الكبير والأباتشي الصغير ربنا يباركلك فيه".

ووصف شعبان صلاح، من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لاعب نادي الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا بأنه أجمل لاعب في الكون، متابعًا: "ربنا يخليه لك ويبارك لك فيه يبقى لاعيب كبير زيك".

وكتبت إيمان رجب، من جمهور نادي الزمالك: "في حد يخطف قلب حد كده"، لتعلق تهاني محمد: "أحلى صباح يا شيكا الصغير والكبير".

وكتب حساب يحمل أحمد النجار، من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أهلاوي وبحب لعب شيكا.. بس بكره تصرفاته.. لو عنده ثبات انفعالى يبقى لاعب متكامل.. صبحكم بلون تيشرتكم.. صباحكم أبيض أن شاء الله.. أهلاوى وأفتخر".

وتوج شيكابالا مع الزمالك بـ12 بطولة، وهي الدوري المصري مرتين، وكأس مصر 4 مرات وكأس السوبر المصري مرتين، وكأس السوبر الإفريقي مرتين، والبطولة العربية مرة واحدة، وكأس السوبر المصري السعودي مرة واحدة.