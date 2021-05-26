وزير التموين يفتتح أول مجمع خدمات متكاملة لخدمات الوزارة ببورسعيد غدا

يفتتح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، غدا الخميس، أول مكتب نموذجي يقدم جميع خدمات وزارة التموين "السجل التجاري والعلامات التجارية، حماية المستهلك، الدمغة والموازين، جميع خدمات بطاقات التموين" بمحافظة بورسعيد.



يأتي ذلك انطلاقا من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد وفى إطار تيسير الحصول على خدمات مميكنة ومتميزة، وبما يخدم محاور استراتيجية التنمية المستدامة (مصر 2030)، وتيسيراً على المواطنين في الحصول على الخدمات بسهولة ويسر.

‏ وكان الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، قد أكد إعداد خطة لتطوير وميكنة كافة الخدمات التي تقدمها الوزارة، مع إتاحة إنشاء قاعدة البيانات الموحدة مع إمكانيات الربط مع الجهات المختلفة من خلال منظومة تبادل البيانات الحكومية، حيث ساهمت في تنقية وتدقيق البيانات بقاعدة بيانات السجل التجاري وتقديم مؤشرات حقيقية ودالة وكذلك حوكمة الإجراءات، كما تم إتاحة خدمات السجل التجاري دون التقيد بالموقع الجغرافي لأصل القيد، كذلك تفعيل بعض الخدمات غير المرتبطة بالموقع الجغرافي لأصل القيد بالسجل التجاري والتي ساعدت على التيسير على التجار والمتعاملين، ومنها خدمة الحصول على مستخرج من السجل التجاري وكذلك الحصول على شهادة بيانات بجانب حجز الاسم التجاري أو الحصول على شهادة عدم التباس الاسم التجاري.

وقال أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن زيارة الدكتور على المصيلحي وزير التموين لمحافظة بورسعيد غدا تأتي في إطار إستراتيجية الوزارة لتطبيق نظام التحول الرقمي والتي بدأت في بورسعيد.

وأضاف كمال في تصريحات لـ"الدستور"، اليوم، أن الوزير سيفتتح أول مجمع لخدمات الحكومية الشامل في بورسعيد والذي يعمل بشكل كامل بنظام التحول الرقمي ويضم جهاز حماية المستهلك والسجل التجاري والدمغة الموازين وبطاقات التموين، حيث تقدم الخدمات من خلال 10 شبابيك للجمهور.

