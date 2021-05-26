«التخطيط» لـ«تعليم النواب»: مجمعات تكنولوجية بـ6 أكتوبر وبدر بخطة 2021-2022

ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، مشروع موازنة صندوق تطوير التعليم خلال العام المالي الجديد 2022-2021، والبالغ جملتها 399.2 مليون، في حضور ممثلة الصندوق سيدة عبد المعطي، وبلغت الموازنة الجارية 162.2 مليون جنيه.

واستعرض بدر عثمان، ممثل وزارة التخطيط، تفاصيل الخطة الاستثمارية لصندوق تطوير التعليم خلال العام المالي الجديد 2021-2022، والتي يأتي في مقدمتها استكمال تحديث المجمع التكنولوجي بالأميرية بنحو 8 مليون جنيه، وكذا استكمال المجتمع التكنولوجي بالفيوم بنحو 11 مليون جنيه.

وقال عثمان، إنه من المزمع في ضوء الخطة الاستثماري للصندوق إنشاء مجمعات تكنولوجية جديدة في مدينتي بدر والسادس من أكتوبر.

وأضاف ممثل وزارة التخطيط، أنه من المستهدف أيضا تطوير 27 مدرسة صنايع خلال العام المالي الجديد، فضلا عن مشروع استكمال بعض المعدات والتجهيزات وتجهيزات بإدارة الصندوق، بنحو 3 مليون جنيه.

ووافقت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة النائب سامي هاشم، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، على مشروع موازنة مكتبة الإسكندرية للعام المالى الجديد 2021-2022.

وأكد الدكتور سامي هاشم، رئيس اللجنة، أن مكتبه الإسكندرية هى منارة للفكر والحضارة، وتوليها الدولة المصرية إهتمام بالغ لاسيما وأنها واجه لمصر الثقافية.

وطالب هاشم، بإيفاد اللجنة بالخطة الاستثمارية التفصيلية المستهدفة للعام المالي الجديد لتقديم مزيد من الدعم لها، لاسيما لما لها من دور أيضاً علي جذب الشباب، مشيراً إلى أن اللجنة ستقوم بزيارة مرتقبة للمكتبة فى ضوء توجيه دعوة لها من جانب المسئول بالمكتبه والذى حضر اليوم.

وقال محمد عقل، المسؤول بمكتبة الإسكندرية، إن المكتبه تمثل قوى ناعمة، مشيرا إلى عدد من المشروعات المستهدفه خلال العام المالي الجديد 2021-2022 لتطوير وتحديث المكتبة، ومنها تحديث البنية التحتية والتكنولوجية بنحو 10 ملايين جنيه لاسيما وهي المكتبة الثانية عالميا من حيث أجهزة الحاسب الآلى والأجهزة الإلكترونية، فضلا عن استهداف تطوير الأجهزة المرئية والصوتية بنحو 18 مليون جنيه.

وأضاف عقل، أنه من المستهدف أيضا تحديث المنظومة الأمنية للمكتبة، وأجهزة الإضاءة بالمبني الرئيسي، لا سيما وأنه قائم علي نظم عالمية تتنوع ما بين 3 آلاف لمبة، مشيرا إلى دور المكتبة في تطوير بعض الأماكن التراثية ومنها قصر خديجة هانم بحلوان، وتقديم أنشطة ثقافية بها.

وطالب المسؤول بالمكتبة، بزيادة الباب السادس (الاستثمارات) ليكون 90 مليون جنيه، لاسيما والحاجة إلى إنجازات البحيرة الصناعية الخارجية بالمكتبة، قال معتز فتحى ممثل التخطيط، أن البحيرة كانت مدرجة فى الخطة الاستثمارية لكن لم يرد التعاقد بشأنها حتى الآن.

وأكد رئيس اللجنة أن التخطيط ستكون علي استعداد لتوجيه المخصصات اللازمة للمكتبة حال استخدام الموازنة المدرجة في المشروعات المهمة المحددة فى الخطة، لاسيما والدور المحورى والريادي للمكتبة.