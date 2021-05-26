باحث يحصل على الماجستير في تخصص التربية الخاصة لأول مرة بالوادي الجديد

حصل الباحث عمر عبدالوهاب خضر 35 عاما ، من مركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد، مساء اليوم الأربعاء، على درجة الماجستير في تخصص "التربية الخاصة" لأول مرة بالمحافظة.

وأكد الباحث ان رسالة الماجستير الخاصة به تحت عنوان "تقويم محتوى منهج اللغة العربية للطلاب ذوى الإعاقة الفكرية البسيطة بالصف الخامس الابتدائى"، حيث ناقش رسالته بمبنى كلية علوم الإعاقة أمام رئاسة جامعة الزقازيق، وسط حضور مميز وسعادة بالغة من قبل أهله وأصدقائه، وسط الإلتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كوورونا وحفاظا على سلامة الجميع.

وتشكلت لجنة الحكم والمناقشة تحت إشراف كلا من الدكتور حسام السيد عوض ، الإستاذ المساعد ورئيس قسم الإعاقة العقلية بكلية علوم الإعاقة والتأهيل جامعة الزقازيق ، والدكتور على عبدالمنعم حسين استاذ المناهج وطرق التدريس المساعد بكلية التربية جامعة الزقازيق ، بحضور الدكتور عادل عبدالله محمد استاذ التربية الخاصة،، عميد كلية علوم ذوى الإعاقة والتأهيل جامعة الزقازيق ، والدكتور عطاء عمر بحيري أستاذ المناهج وطرق التدريس المساعد بكلية التربية جامعة الزقازيق ، ومناقشة ورئاسة الدكتور حسام السيد عوض ، استاذ التربية الخاصة ورئيس قسم الإعاقة العقلية بكلية علوم الإعاقة والتأهيل جامعة الزقازيق ، والدكتور على عبدالمنعم حسين استاذ المناهج وطرق التدريس المساعد بكلية التربية جامعة الزقازيق مشرفا وعضوا.

وأعرب المهندس محمد عبدالوهاب خضر ، شقيق الباحث ومساعد محافظ الوادى الجديد لمشروعات الصوب والحرير سعادته البالغة بمناسبة حصول شقيقه على درجة الماجستير، مؤكدا دعمه وتقديره لجميع شباب المحافظة وكوادرها العلمية المؤهلة لشغل مناصب قيادية بالجامعات وغيرها كواجهة مشرفة للمحافظة فى مختلف المجالات ، متمنيا كل التوفيق والنجاح الدائم

وفى هذا الصدد يعد الباحث عمرو عبد الوهاب أول باحث بمحافظة الوادي الجديد يحصل علي درجة الماجستير في تخصص التربية الخاصة من كلية متخصصة "ذوي الإعاقة".