«الهجرة» تثمن التعاون القضائى المصرى السعودى عقب تخفيف عقوبة «أبوالقاسم»

تواصلت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع المستشار حمادة الصاوي، النائب العام المصري، والذي أكد حكم المحكمة الجزائية السعودية بتخفيف حكمها الصادر ضد المهندس المصري على أبوالقاسم، ليصبح 8 سنوات وغرامة مالية قدرها 50 ألف ريال سعودي، وإلغاء حكمها السابق ضد المواطن المصري بـ25 سنة سجن وغرامة مالية تقدر بـ100 ألف ريال سعودي.

وأعربت السفيرة نبيلة مكرم، عن عميق شكرها للسلطات المعنية بالمملكة العربية السعودية، مشيدة بالتعاون النيابي والقضائي المصري السعودي، والذي نتج عنه استكمال الإجراءات حتى الوصول الى حكم المحكمة الجزائية بالمملكة بتخفيف العقوبة الصادرة ضد المهندس المصري علي أبوالقاسم إلى 8 سنوات، شاكرة كل ما بذل من جهد وتعاون خلال الفترة الماضية.



كما وجهت وزيرة الهجرة خالص شكرها للمستشار حمادة الصاوي النائب العام المصري، على كل ما بذله من جهد في هذه القضية، والعمل سويا على إطلاع الجانب السعودي المختص بكافة المستندات والأوراق التي تخدم صالح المواطن المصري في القضية، وبتخفيف هذا الحكم تكون قد جنت كافة الجهود ثمارها وكلل السعي والتنسيق الدائم بالهدف المطلوب.

وأكدت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنه تم ابتكار العديد من وسائل التواصل مع المصريين بالخارج، حيث تم إطلاق تطبيق "كلم مصر" الخاص بالهواتف المحمولة، تطبيق إلكتروني باللغتين العربية والإنجليزية ليصبح أداة جديدة ضمن أدوات الوزارة المختلفة في تعزيز التواصل مع أبناء مصر بالخارج باستخدام التقنيات الحديثة.

ويحتوي التطبيق لأول مرة على خريطة تفاعلية بأماكن السفارات والقنصليات المصرية باللغتين العربية والإنجليزية، بحيث يتيح لمستخدميه سهولة الوصول إلى السفارة أو القنصلية المصرية داخل الدولة التي يتواجدون بها، فضلًا عن عدد من النوافذ تساعد المستخدم على التواصل السلس مع الوزارات والهيئات المعنية، كروابط دليل وزارة الصحة ودليل الإسكان للمصريين بالخارج ودليل خدمات قطاع الأحوال المدنية ودليل وزارة الدفاع للتجنيد، وكذلك مجال التعليم العالي، والخدمات المقدمة للطلبة المصريين بالخارج، وشركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، كما يمكن لمستخدمي التطبيق التواصل مع وزارة الهجرة وإرسال الشكاوى والاستفسارات عن طريق رسالة نصية أو من خلال قسم "اتصل بنا"، والذي يتضمن كافة أرقام الهواتف وروابط المنصات الرسمية الخاصة بالوزارة.