الأربعاء 26 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

كيف تمكنت الحكومة من تحقيق وفرة في السلع الغذائية رغم «كورونا»؟

السلع الغذائية
السلع الغذائية

قال حاتم نجيب، عضو الغرف التجارية، إن هناك وفرة من السلع الغذائية في الوقت الحالي بالأسواق.

وأضاف "نجيب"، في تصريحات خاصة لـ" الدستور"، أن سوق العبور يشهد انخفاض في كثير من السلع الغذائية بسبب زيادة المساحات المنزرعة خلال السنوات الأخيرة.

وأشار عضو شعبة الخضار والفواكهه بالغرف التجارية، إلى أن صادرات مصر من السلع الغذائية سجلت ارتفاع بنسبة 2% خلال  عام 2020 رغم أزمة فيروس كورونا وكثير من الدول الأخرى قفلت أسواقها خوفا من نقص السلع. 

لا يوجد نقص

ولم تعاني مصر من أزمة فيروس كورونا من نقص في السلع لأنها لديها قدرة علي توفيق أوضاعها، وبسبب خطة الحكومة التي وضعتها للتعامل مع الأزمة وتوفير السلع الغذائية وتوفير مخزون استراتيجي وطرق خاصة للتخزين.

1.8 مليار دولار لتوفير احتياطي استراتيجي

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي خصص 1.8 مليار دولار لتوفير احتياطي استراتيجي من السلع، وتم استلام 2.9 مليون طن قمح من المزارعين، ولدينا احتياطي من القمح يكفي لمدة 6 أشهر، كما أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتسلم تقرير يومي للاطمئنان على توفير السلع الأساسية بحسب تصريحات وزير التموين.

قائمة السلع التموينية الأساسية 

قائمة السلع التموينية السلع الأساسية كالزيت والأرز والسكر، إضافة إلى سلع أخرى مثل  الجبن والحليب والشاي والصلصة والطحين والنيسكافيه والدقيق، وسلع غير غذائية مثل مساحيق الغسيل والمنظفات.

 ووزارة التموين تؤكد على وجود احتياطي استراتيجي جيد من جميع السلع الاستراتيجية واللحوم، وأن  القابضة للصناعات الغذائيه تضخ السلع الغذائية واللحوم، والخضر والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة تقل عن السوق الحر من 15 إلى 20%.

صادرات الدول العربية 

وقائمة الصادرات إلى الدول العربية، أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية بقيمة 1.428 مليار دولار، وتمثل 54% من إجمالي الصادرات الغذائية خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2020 محققة نسبة نمو بلغت 1%، ويليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 366 مليون دولار.

 وحقق نسبة نمو 3% وتمثل 14% من إجمالي الصادرات، وبلغت صادرات مصر الغذائية للدول الأفريقية غير العربية قيمة 305 ملايين دولار وتمثل 12% من إجمالي الصادرات، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 132 مليون دولار وتمثل 5% من إجمالي الصادرات، وباقي المجموعات الدولية بقيمة 403 ملايين دولار والتي تمثل 15% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية.

أهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية 

 المملكة العربية السعودية بقيمة صادرات 244 مليون دولار بنسبة نمو قدرها 1%، يليها الأردن بقيمة 132 مليون دولار بنسبة تراجع في القيمة 1%، وقيمة الصادرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية بلغت 132 مليون دولار ونسبة تراجع في القيمة 7%، تليها ليبيا بقيمة 129 مليون دولار بنسبة تراجع نمو 19%، ثم الجزائر بقيمة 127 مليون دولار محققة نسبة نمو 55%.

انخفاض التضخم

كانت معدلات التضخم السنوي خلال شهر فبراير الماضي التي أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وسجلت انخفاضا قدره 2% حيث تراجعت أسعار الكثير من السلع الغذائية والاستهلاكية، حيث سجل التضخم 4.8 % مقابل 6.8 % في فبراير 2020.

 

السلع الغذائية الغرف التجارية سوق العبور أنخفاض الخضار مصر فيروس كورونا السلع معدلات التضخم الجهاز المركزي التضخم الصادرات الغذائية

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