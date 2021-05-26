ضبط 7 دراجات نارية و5 أشخاص عطلوا المرور في حفل زفاف بإمبابة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من ملاحقة وضبط 7 دراجات نارية و5 أشخاص من قائديها بموكب عرس "بدون ترخيص" حال سيرهم بمنطقة إمبابة لقيامهم بتعطيل حركة المرور وتعريض حياتهم وحياة المواطنين للخطر، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

فيديو سيارة مجهولة تصطدم بالسيارات

في سياق منفصل نجحت أجهزة الأمن في كشف حقيقة تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام قائد سيارة مجهولة بالإصطدام بعدد من السيارات وترويع المواطنين بالقاهرة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن مقطع فيديو يتضمن قيام قائد سيارة مجهولة بالإصطدام بعدد من السيارات وإشعال النيران وإطلاق الأعيرة النارية على المارة بمنطقة عزبة الهجانة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول.

بالإنتقال والفحص تم التقابل مع مالكى السيارتين المتضررتين بمقطع الفيديو وبسؤالهما قررا أنه أثناء قيام قائد السيارة المشار إليها بمقطع الفيديو باللهو بالسيارة قيادته قام بالإصطدام بالسيارتين خاصتهما مما أدى لإحداث تلفيات بها ، وأضافا بعدم وجود ثمة إطلاق لأعيرة نارية والأصوات كانت صادرة من "الشكمان" الخاص بالسيارة المشار إليها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة المتسببة فى الواقعة وتبين أنها ملك (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم).. وبإستدعائه قرر بعدم علمه بملابسات الواقعة ، وأن السيارة وقت إرتكاب الواقعة كانت بحوزة ( ميكانيكى – مقيم بدائرة القسم) لإصلاحها ، وعقب إستلامها منه تلاحظ له وجود تلفيات بها فقام بإرسالها لأحد مراكز الصيانة وتعهد بإحضارها أمام النيابة العامة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط "الميكانيكى" المتسبب فى إرتكاب الواقعة ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وأضاف بأنه حال سيره بالسيارة لتجربتها إصطدمت به سيارة مجهولة من الخلف مما أدى لإختلال عجلة القيادة بيده والإصطدام بالسيارتين المشار إليهما.. وفى وقت لاحق تبلغ للأجهزة الأمنية من مالك السيارة محل الواقعة بتضرره من القائم على نشر مقطع الفيديو المشار إليه ومالكى السيارتين لإشتراكهم فى نشر أخبار كاذبة مما يسئ إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

