بلينكن: أجريت محادثات مكثفة وجيدة للغاية مع الرئيس السيسي

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إنه أجرى محادثات مكثفة وجيدة للغاية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف خلال مؤتمر بمقر السفارة الأمريكية بالقاهرة، أن بلاده تعمل مع القاهرة على تقليل التصعيد وبناء مزيد من الاستقرار في الأراضي الفلسطينية ومن أجل إيصال المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة.

وتابع بلينكن "لدينا في مصر كشريك مؤثر في التعامل مع الأحداث ونعمل سويا بشكل إيجابي.. ونعتقد أن كل من الإسرائيليين والفلسطينيين يعيشون في أمان واستقرار وحرية وكرامة ودور مصر محوري في تنفيذ هذه الأمور".

وزير خارجية أمريكا في السفارة المريكية بالقاهرة

وتأتي زيارة بلينكن، التي تعد الأولى منذ توليه مهام منصبه، بعد نجاح الوساطة المصرية فى الوصول إلى هدنة بقطاع غزة، ما وضع القاهرة في محور الاهتمام الأمريكي لمعالجة القضية الفلسطينية.

وتتناول الزيارة عددًا من الملفات العاجلة، منها: تثبيت الهدنة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية ودفع الجهود لإعادة إعمار قطاع غزة ومناقشة مستجدات القضية الليبية، والتأكيد على ضرورة الحفاظ على الدولة الليبية ودفع جهود إخراج الميليشيات والمرتزقة، فضلا عن تبادل الرؤى بشأن تطورات أزمة مفاوضات سد النهضة المتعثرة، والدفع في سبيل التوصل لاتفاق قانوني ملزم يضمن قواعد ملء وتشغيل السد.

وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالين هاتفيين من الرئيس الأمريكي جو بايدن، بحثا خلالهما الأزمة في فلسطين، بالإضافة لمناقشة عدد من الملفات الإقليمية والعلاقات الثنائية.

ومن جهتها، قالت وكالة "اسوشيتد برس" الأمريكية اليوم، أن زيارة بلينكن إلى مصر تأتي من منطلق أن "القاهرة من الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة الذين أبرموا اتفاقيات سلام مع إسرائيل ويعملون في كثير من الأحيان كوسطاء بين إسرائيل والفلسطينيين".

وأشارت الوكالة إلى أن بلينكن وصف مصر بأنها "لاعب أساسي في محاولة إحلال الهدوء في المنطقة"، مؤكدا أن القاهرة "لعبت دورا حاسما في المساعدة في التوسط لوقف إطلاق النار في فطاع غزة ولطالما كانت صوتا للسلام والاستقرار في المنطقة".

وذكرت الوكالة أن وزير خارجية أمريكا كان ينهي محادثاته في إسرائيل في وقت مبكر الأربعاء قبل مغادرة البلاد متوجها إلى القاهرة في مهمة دبلوماسية، مشيرة إلى أن بلينكن تعهد حينها بـ "حشد الدعم الدولي" لإعادة إعمار غزة المنكوبة، ثم توجه بعدها إلى القاهرة، ما يشير إلى أن مصر في مقدمة الدول التي دائما ما تسعى لإحلال السلام في المنطقة.

وأضافت "أسوشيتد برس" أن مصر نجحت في إنهاء حربًا استمرت 11 يومًا بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، بسبب جهودها في التوسط لوقت اطلاق النار والوصول إلى التهدئة في قطاع غزة، فضلا عن سعيها وجهودها الحالية لتثبيت الهدنة، ما يشير إلى الدور الكبير الذي تقوم به مصر في نشر السلام والاستقرار في المنطقة.

ونقلت الوكالة عن بلينكين قوله إن الولايات المتحدة ملتزمة "بإعادة بناء العلاقة مع السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني ، وهي علاقة مبنية على الاحترام المتبادل"، معربا عن أمله في أن يكون النهج الدولي الناجح في غزة خطوة أولى هامة لهذا المسار. كما اشار الى أنه "من الممكن استئناف الجهود من أجل التوصل الى حل الدولتين" الاسرائيلية والفلسطينية.