أقصاها 55 دقيقة.. السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات

السكة الحديد: تأخيرات خط بنها - بورسعيد وصلت إلي ٥٥ دقيقة



أعلنت هيئة السكة الحديد اليوم الأربعاء،عن موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة نظرا لما تنجزه الهيئة هذه الأيام من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

أولاً: خط القاهرة-الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات مدة 50 دقيقة

ثانياً: خط القاهرة-السد العالي

متوسط تأخيرات القطارات كالآتي :-

- القاهرة / أسيوط مدة 50 دقيقة

- أسيوط / أسوان مدة 50 دقيقة

ثالثاً: خط بنها-بور سعيد

متوسط تأخيرات القطارات مدة 55 دقيقة

رابعاً : خط طنطا-المنصورة-دمياط

متوسط تأخيرات القطارات مدة 55 دقيقة

خامسا : خط قليوب-شبين القناطر-الزقايق-المنصورة

متوسط تأخيرات القطارات مدة 55 دقيقة

واعتذرت الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بأسباب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات، مهيبة بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.

وكان قد أعلن الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، عن الاستعانة بعدد 750 مهندسا من خريجي الكليات التكنولوجية، للعمل في هيئة السكة الحديد وذلك ضمن خطة وزارة النقل، للارتقاء بعناصر المنظومة وتطويرها وتحديثها، لتقديم الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحرى، منوها إلى أنه ستتم الاستعانة بهم في كافة أعمال طوائف التشغيل والصيانات.





وقال الوزير، في تصريحات له، بديوان عام وزارة النقل، إن الوزارة تنفذ خطة شاملة لتطوير وتحديث منظومة السكك الحديدية، من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزى وتجديد القضبان وتحسين ورفع كفاءة المحطات وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى جديدة، بتكلفة 225 مليار جنيه، لتقليل حوادث القطارات.

