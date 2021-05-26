العثور على جثة أب ونجليه مخنوقين داخل منزلهم فى القليوبية

شهدت منطقة ساحل دجوى فى مركز بنها جريمة قتل بشعة، حيث تكثف أجهزة الأمن فى القليوبية جهودها لكشف غموض العثور على جثة موظف ونجليه، عثر عليهم مخنوقين من الرقبة، داخل منزلهم بقرية ساحل دجوى دائرة مركز بنها، وتم التحفظ على الجثث بمشرحة مستشفى بنها العام تحت تصر ف النيابة العام.

تلقى اللواء فخر العربى مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية يفيد العثور على 3 جثث لأب ونجليه مخنوقين داخل منزلهم بقرية ساحل دجوى دائرة مركز بنها.

وانتقل العميد خالد المحمدى رئيس مباحث المديرية، وتبين أن الجثث لموظف يدعى "حازم رف" ونجليه حسام 10 سنوات وسما 12 عاما، وتبين أنهما مخنوقين بواسطة شريط بلاستيك من الرقبة، وتبين أن الزوجة وأم الأطفال المجنى عليهما لم تكن موجود بالمنزل وتم ضبطها كما تم نقل الجثث للمستشفى.

وتحرر محضر بالواقعة وتكثف أجهزة الأمن جهودها لكشف غموض الحادث.

وفى وقت سابق شهدت مدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، واقعة قتل بشعة حيث قتل عاطل ابنته وخالها وإصابة 4 آخرين بسبب قيام المتهم بإطلاق أعيرة نارية تجاههم وجرى نقل الجثث والمصابين إلى المستشفى لاتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من المقدم أحمد سامي رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، يفيد ورود بلاغ بقيام عاطل باقتحام منزل طليقته بمنطقة سرياقوس بدائرة المركز مستخدما سلاح ناري "طبنجة"، وأطلق النار على المتواجدين بالمنزل، ما أسفر عن مصرع نجلته وخالها، وإصابة طليقته ونجله واثنين أخرين.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بقيادة العميد خالد المحمدى رئيس مباحث القليوبية لإجراء التحريات حول الواقعة وسرعة ضبط المتهم الهارب.

وتبين من التحريات اقتحام عاطل، هارب، محل إقامة طليقته "ف.ل.ع"، 35 عاما، وأطلق الأعيرة النارية من سلاح نارى "طبنجة 9 مم"، ما أسفر عن مصرع شقيق طليقته "أ.ل.ع"، 45 سنة، إثر تلقيه طلقة بالرأس، ونجلة المتهم "ص.م.ق"، 18 عاما، إثر تلقيها 4 طلقات بالصدر والبطن.

كما جرى إصابة كلا من "إ.س.م"، 25 عاما، بطلق نارى بالصدر، و"أ.ص.ل"، 29 عاما، نجل شقيق طليقة المتهم، مصاب بطلق نارى بالقدمين، و"ق.م.ق"، 26 عاماند، نجل المتهم، مصاب بطلق نارى بالكتف، و"ف.ل.ع"، 35 عاما، طليقة المتهم، مصابة بكدمات وخدوش.