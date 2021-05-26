«تصدر التريند».. القصة الكاملة لغضب الصين من جون سينا

حالة من الغضب سيطرت على روّاد مواقع التواصل الاجتماعي وموقع "ويبو"، بين مواطني دولة الصين، بسبب فيديو انتشر للممثل ولاعب المصارعة الأمريكي جون سينا، الذي تحدث فيه عن فيلمه المقبل، ولم يشر فيه إلى تايوان، والخوض في الكثير من التفاصيل حول الحادث الذي وقع في وقت سابق هذا الشهر، عندما كان يروج لفيلمه "فاست آند فيروس9"، مع وسائل إعلام تايوانية.



لم يستمر الأمر كثيرًا حتى قرر جون سينا الاعتذار، فبعث الممثل الأمريكي والمصارع المحترف جون سينا للمعجبين في الصين برسالة اعتذار، بعد أن وصف تايوان بالـ"دولة" في مقابلة ترويجية لفيلمه المقبل، وأصبح أحدث المشاهير الذين يواجهون غضب القوميين الصينيين.



وقال جون سينا خلال اعتذاره في الفيديو الذي نشره على صفحته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بلغة الماندرين الصينية: "في إحدى المقابلات، ارتكبت خطأ. أريد أن أقول الآن إن هذا مهم جدًا جدًا جدًا جدًا جدًا. أنا أحب وأحترم الصين والشعب الصيني. وآسف جدا جدا آسف. أما عن خطئي، فأنا أعتذر عنه حقا".

يذكر أن فيلم F9 حقق أعلى افتتاح عالمي لفيلم هوليوود منذ بداية انتشار فيروس كورونا، حيث حقق 162 مليون دولار من مجموع 8 أسواق في نهاية هذا الأسبوع بما في ذلك 135 مليون دولار في الصين، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "THE WRAP".