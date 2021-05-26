لطلاب الشهادة الاعدادية 2021.. تعرف على تردد قناة مصر التعليمية

تصدر تردد قناة مصر التعليمية ، محركات البحث العالمي ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة نظرا لقرارات وزارة التربية والتعليم بأن بعض المراحل التعليمية ستؤدى امتحانات نهاية العام الدراسي.

توفر القنوات التعليمية شروحات الدروس والمناهج لكافة المراحل المتنوعة، حيث أنها تقوم بعرض المناهج التعليمية للمناهج المقررة على الطلاب من قبل الوزارة بداية من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثالث الاعدادي، وفي ظل انتشار فيروس كورونا وإجراءات الغلق التى فرضت بين فترة وأخرى حرص الطلاب على متابعة تلك القنوات في المنازل لذا حرصنا على أن ننشر لكم تردد قناة مصر التعليمية لجميع الطلاب والطالبات بجمهورية مصر العربية،



تردد قناة مصر التعليمية

وتنشر الدستور تردد قناة مصر التعليمية في ضوء خدماتها المتنوعة و اليوم الاربعاء 26-5-2021، من خلال التقرير القادم حيث تغطي قناة EDU1 البرامج التعليمية لطلبة المرحلة الابتدائية وأيضًا المرحلة الإعدادية بينما تغطي EDU2 البرامج التعليمية لطلبة المرحلة الثانوية والدبلومات الفنية والأزهرية.

التردد : 11747

الاستقطاب : رأسي

معامل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : ⅚

القمر الصناعي : نايل سات

اسم القناة : EDU1

التردد : 12380

الاستقطاب : أفقي

معامل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : ⅚

القمر الصناعي : نايل سات

اسم القناة : EDU2

التردد : 11757

الاستقطاب : أفقي

معامل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : ⅚

القمر الصناعي : نايل سات

اسم القناة : EDU1

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وتشهد مصر انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) بعد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي، وتعمل مصر على تحجيم الفيروس بقدر المستطاع للحد من انتشاره الان بتطهير المؤسسات واماكن التجمعات الاكثر جماهيريا وتتشاور الدولة الان بما يحد من انتشار الفيروس بين المواطنين والطلبه والطالبات بشكل خاص.