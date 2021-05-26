«قفز من السور».. إلهام شاهين تكشف تفاصيل محاولة لص سرقة فيلتها

كشفت النجمة الكبيرة إلهام شاهين عن تفاصيل محاولة سرقة فيلتها من قبل أحد اللصوص، الذي حاول القفز من السور لدخل الفيلا.

وقالت إلهام شاهين في تصريحات لـ «الدستور» اليوم الأربعاء: “اللي عرفته من التحقيقات أنه ولد عاطل 22 عاما حاول دخول الفيلا من السور من أجل السرقة ولكنه لم يستطع ذلك بعدما شاهده الحارس الخاص بالڤيلا والذي طلب الشرطة لتأتي بشكل سريع”.

وأضافت: "الولد الآن متواجد في النيابة ليتم التحقيق معه ولا توجد أي معلومات أخرى عن الأمر".

وألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على عاطل لاتهامه بمحاولة سرقة فيلا ملك الفنانة إلهام شاهين بمنطقة المنصورية، حيث حاول المتهم تسلق الفيلا، إلا أن الخفير المعين للحراسة تمكن من ضبطه.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد بمحاولة أحد الأشخاص سرقة فيلا الفنانة إلهام شاهين بمنطقة المنصورية. بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث، أن عاطل حاول تسلق السور الخاص بالفيلا، وتمكن أحد الخفراء من ضبطه، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

يذكر أن آخر أعمال إلهام شاهين كان مسلسل زى القمر حيث قدمت حكاية "حتة منى" وعرضت على قناة Cbc drama، وذلك بعد غياب عن الدراما منذ 4 سنوات وتحديداً بعدما قدمت الجزء السادس من مسلسل "ليالى الحلمية" عام 2016، الذى شارك فى بطولته صفية العمرى وإلهام شاهين وهشام سليم وفردوس عبد الحميد والتونسية درة ومحمد رياض وعلاء مرسى وحنان شوقى، ومحمد متولى وأنعام سالوسة وعهدى صادق وأخرجه مجدى أبو عميرة.

وتواجدت مؤخرا الفنانة إلهام شاهين في عزاء الفنان الكبير الراحل سمير غانم فيما تتواجد بشكل مكثف مع أسرة الفنان الراحل من أجل الاطمئنان علي صديقتها الفنانة دلال عبدالعزيز والتي لا تعلم حتي الان بوفاة زوجها الفنان سمير غانم؛ بينما حصرت الهام شاهين بصحبة عدد كبير من النجوم كان من بينهم اكرم حسني ويسرا ومحمد حماقي والمخرج رامي إمام والفنان ماجد المصري وهاني رمزي وعمرو سعد ودينا فؤاد وريهام عبدالغفور وآخرون .

وتستعد الفنانة إلهام شاهين خلال الفترة المقبلة لعدد من الأعمال الفنية حيث تواصل قراءة بعض السيناريوهات المعروضة عليها من الجهات المنتجة .