للكشف على المومياوات.. تعاون بين جامعة أسوان والبعثة المصرية الإيطالية

أعلن الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بأسوان، توقيع العديد من البروتوكولات العلمية والبحثية مع منطقة آثار أسوان ومنها بروتوكول التعاون بين جامعة أسوان، وجامعة خايين الإسبانية والبعثة المصرية الإيطالية العاملة في حفائر المنطقة المحيطة بالأغاخان بغرب أسوان، وذلك في إطار توقيع الكشف على الموميات.

ويأتي ذ لك فيما تشهده المستشفى الجامعي من طفرة طبية باستخدام التصوير بالأشعة لبعض المومياوات المكتشفة.

ورحب الدكتور أشرف معبد المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بأسوان بالسيدة "Patrizia باتريشيا" والوفد المرافق لها بزيارتهم للمستشفى الجامعي بأسوان وحسن التعاون المثمر مع منطقة آثار أسوان والنوبة والبعثات الأجنبية العاملة بمنطقة أسوان بوزارة السياحة والآثار.

ويأتي ذلك في إطار اتفاقية التعاون بين جامعة أسوان والبعثة المصرية الإيطالية العاملة في حفائر المنطقة المحيطة بالأغاخان بغرب أسوان، والتي من خلالها سيتم استخدام التصوير بالأشعة لبعض المومياوات المكتشفة في حفائر البعثة المصرية الإيطالية بعد الحصول على الموافقات اللازمة لذلك تتقدم جامعة ميلان الإيطالية والممثلة للجانب الإيطالي من البعثة.

وقدمت البعثة الشكر والتقدير لجامعة أسوان لحسن التعاون المثمر والبناء بين الطرفين.

جدير بالذكر أن شهدت المراكز والمدن التي شملتها حركة التغيرات الأخيرة في القيادات المحلية التي أقرها اللواء أشرف عطية محافظ أسوان حراكاً ونشاطاً ملحوظاً وخاصة في تنفيذ أعمال النظافة العامة وإزالة الإشغالات، بجانب الالتزام بالمواعيد المقررة من رئيس الوزراء لغلق المحلات والمولات التجارية والمقاهي والكافتريات والمطاعم والملاهي والأندية ومراكز الشباب حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، بالإضافة إلى مواصلة حملات التطهير والتعقيم.

ففي مركز ومدينة إدفو تم رفع أكثر من 170 طن تراكمات قمامة ومخلفات وأتربة من مختلف المناطق والشوارع والميادين، كما تم رفع عدد 25 حالة إشغال وجارى استكمال إزالة الإشغالات المخالفة.

أما في مركز ومدينة كوم أمبو تم رفع تراكمات للقمامة والمخلفات بحوالي 350 طن بالعديد من المناطق والأحياء والطرق بالقرى الرئيسية ، فضلاً عن رفع 19 حالة إشغال ومصادرة 22 مضبوطات.

فيما كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو المرور الميداني على المحلات والورش لضمان التزامها بقرارات الغلق بعد الساعة التاسعة مساءاً ، هذا فيما تم تنفيذ أعمال مماثلة بمدن أبو سمبل السياحية وكلابشة والسباعية.