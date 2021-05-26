بالتنسيق مع «صحة قنا».. غسيل وتطهير محطة المياه في مدينة دشنا

أعلن المهندس موسي جاد الله مدير فرع الشركة بمركز دشنا، أنه تم الانتهاء من أعمال الغسيل بمروق رقم 1 بمحطة دشنا السطحية الخاص بتوسعات المحطة عن طريق رجال الدعم الفني والورادي.

وأضاف مدير فرع الشركة، أن المحطة تعمل بكامل طاقتها خلال فترة الغسيل، بالتعاون مع مديرية الصحة بقنا، لافتًا إلى أنه سوف يتم استكمال اعمال الغسيل بمروق رقم 2 و ذلك لضمان جودة المياه المنتجة غدًا الخميس.

وأشار مدير الشركة، أنه من ضمن خطة الغسيل الدورية الخاصة بالمحطة، الغسيل بأيدي وسواعد عمال وفنيين المحطة البواسل مع الالتزام بمهام السلامة والصحة المهنية.

وكانت قد نظمت إدارة التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا حملة للتوعية بأهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة بأبو مناع بحري لتعريف المواطنين بأهمية المشروعات الجاري تنفيذها وتأثيرها الصحي والبيئي وضرورة الحفاظ على تلك الاستثمارات التي تضخها الدولة في قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي.

فيما نظمت إدارة التوعية والإعلام والخط الساخن بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا حملة أخري للتوعية بأهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرية النجمة والحمران لتعريف المواطنين بأهمية المشروعات الجاري تنفيذها وتأثيرها الصحي والبيئي وضرورة الحفاظ على تلك الاستثمارات التي تخضها الدولة في قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي.

وأوضح محمد مصطفي حجاج مدير إدارة التوعية والإعلام بالشركة أن الحملة ستشمل تعريف المواطنين بالمبادرة وتنفيذ زيارات منزليه عن ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الأمثل للصرف الصحي، إلى جانب استبيانات للمواطنين ولقاءات جماهيرية معهم للتعريف بأهمية هذه المبادرة وذلك بتوجيهات من المهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا .

ومن جانب آخر قام مسئول إدارة الخط الساخن وفريق التوعية بالتعرف على شكاوي المواطنين من خلال المتابعات الميدانية وتم تلقي عدد من الشكاوي التي تخص المواطنين من شكاوي المياه والصرف الصحي عن طريق المقابلات المباشرة مع المواطنين وتم تسجيل الشكاوي وجاري العمل علي حلها ومتابعة كافة الشكاوي.