«ألقى جوال قمامة عليه».. والد الضحية: «اتخانقت مع استورجي فانتقم بقتل ابني»

«رمى عليه شوال زبالة بوزن 40 كيلو فقتله» .. هذا ما حدث عندما انعدم عامل من مشاعر الإنسانية، وألقى جوال قمامة على طفل لا يتجاوز عمره 4 أعوام في منطقة الحوامدية في محافظة الجيزة مما تسبب في مقتله.

و انتقلت «الدستور» إلى قرية جسر المنوات التابع، لمدينة الحوامدية؛ للوقوف على ملابسات وفاة طفل عمره أربعة سنوات يدعى «ع. ش» ، كان يلعب أمام باب منزله، فسقط عليه جوال ملئ بمخلفات يزن أكثر من 40 كيلو ألقاه جاره يدعى «ا.ف» من أعلى سطح منزل.

- والد الضحية: حدث بيننا مشاكل فقتل ابني

وقال والد الضحية أن هناك مشاكل مع جاره الذي تسبب في قتل الطفل حيث تشاجر معه منذ فترة، ويوم الواقعة كان يلهو نجله أمام المنزل كعادته كل يوم وفجأة سمعوا دوي ارتطام جوال ثقيل على الأرض وكان ذلك جوال ملئ بالمخلفات يزن أكثر من 40كيلو، سقط على "عمر" فلم يتحرك بعدها، وتم نقله إلى المستشفى محاولين إسعافه ولكنه كان قد توفى وفارق الحياة.

وأضاف أنه يتهم جاره بقتل ابنه ليحرق قلبه عليه ، لأنه يعرف مدى حبه للطفل قائلًا: «هو كل حياتى قلبى انشق عليه ، ولا أعرف ازاي أعيش بقية حياتي بدونه وجاري كان قاصد يرمي الشوال على ابني وهو بيلعب قدام البيت، لأن ده بيتي أنا مش بيته هو، هو حدفه ناحية الطفل».

- تفاصيل البلاغ

كانت بداية الواقعة، بتلقى قسم شرطة الحوامدية، بلاغًا بوفاة طفل يبلغ من العمر 4 سنوات، أمام منزله، إثر سقوط جوال به مخلفات بناء على رأسه ألقاه جاره.

وبالانتقال والفحص، تحت إشراف اللواء محمد عبد التواب، مدير الإدارة العامة للمباحث، وبقيادة المقدم أحمد عصام، رئيس مباحث الحوامدية، تبين وفاة الطفل أثناء تنظيف استورجي سطح العقار، محل سكنه، ألقى بجوال "رتش" بناء ليسقط على رأس الطفل، ويلقى مصرعه.

وأمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان مركز شرطة الحوامدية، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة دون قصد، و تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.