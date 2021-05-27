ورشة عمل بـ«الحسين الجامعي» حول الجديد والحديث في مجالات قسطرة القلب

نظم قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على المستشفيات، ورشة عمل تدريبية ناجحة لقسطرة علاجية لقلب الأطفال بمستشفى الحسين الجامعي.

جاء ذلك من خلال التنسيق والتعاون بين قسمي وحدة القلب والقسطرة بقسم طب الأطفال بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، وقسم القلب والأوعية الدموية؛ بهدف ثقل ونقل الخبرات والتأكيد على التعليم الطبي المستمر، الذي تحرص عليه كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة.

وقال الدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية الطب، رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، إن ورشة العمل تم خلالها تدريب وتأهيل الأطباء من خلال متابعة عملية غلق الثقب الأذيني لثلاثة أطفال وغلق القناة الشريانية لحالة رابعة، دون الحاجة إلى تدخل جراحي قد يستغرق ساعات طويلة، وقد يعرض الطفل إلى مضاعفات، وكذلك تكلفة علاجية كبيرة.

وأوضح أن أعمار الأطفال تراوحت بين ٤ إلى ١٠ سنوات وتمت متابعتهم بوحدة الرعاية المركزة للأطفال بمستشفى الحسين الجامعي تحت رئاسة الدكتور أحمد السواح، والفريق الطبي بالرعاية المركزة.

وضم الفريق المعالج كلًّا من: الدكتور إبراهيم أبو فرج، والدكتور محمد فاروق، والدكتور عبدالمنعم جبر، والدكتور إسلام سعد، من قسم طب الأطفال ووحدة قلب الأطفال، إضافة إلى الدكتور إبراهيم فرج الله السعيد، والدكتور أحمد عبده، والدكتور عطية شكر، والدكتور هاني خلف، والدكتور محمد عبدالغني، من قسم القلب ووحدة عيوب القلب الخلقية، ومن وحدة التخدير الدكتور أحمد مسعد، والسادة نواب القلب والتخدير وطب الأطفال.

وقد تمت ورشة العمل بحضور الدكتورة أمل محمود السيسي، أستاذ قلب الأطفال بكلية طب القصر العيني بجامعة القاهرة.

وأضاف عميد كلية الطب أن هذه الورشة تعكس مدى النجاح العلمي الكبير الذي تشهده كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة بمختلف أقسامها.

جدير بالذكر أن كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة كانت في طليعة الكليات التي حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء، وأيضًا الكلية تسابق الزمن الآن من خلال تنظيم ورش العمل والدورات التدريبية في إطار استعدادها للتقدم للحصول على شهادة تجديد الاعتماد العام المقبل 2022م.