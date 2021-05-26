مجلس جامعة الفيوم يشهد كرنفال الأسر الطلابية «السمراء مستقبل مصر»

شهد مجلس جامعة الفيوم، برئاسة الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، كرنفال الأسر الطلابية على مستوى كليات الجامعة مايو ٢٠٢١ تحت شعار (السمراء مستقبل مصر) وذلك اليوم الأربعاء.

أكد أحمد جابر شديد على أن الجامعة لها دور كبير في بناء شخصية الطالب من خلال الاهتمام بالأنشطة الطلابية المختلفة (الثقافية والعلمية والرياضية والاجتماعية والجوالة).

كما أشار إلى أن كرنفال الأسر الطلابية من الأنشطة الهامة التي تميز جامعة الفيوم على مدار سنوات، مضيفًا أن مجلس الجامعة سيعقد جلسته رقم ( ١٨٦) عقب الانتهاء من الكرنفال، لوضع التصور النهائي للاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، مؤكدًا استعداد الجامعة الكامل لبدء الامتحانات مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، متمنيًا عودة الحياة لطبيعتها في القريب العاجل.

ومن جانبه أشار خالد عطا الله إلى أن الكرنفال يأتي ختامًا للأنشطة الطلابية التي تمت خلال العام، متمنيًا التوفيق لجميع الطلاب خلال فترة الامتحانات، وموجهًا الطلاب بالالتزام بالإجراءات الاحترازية حرصًا على سلامتهم.

بدأ طابور العرض بِحَمَلَةِ الأعلام ثم عروض كليات الجامعة المشاركة بالكرنفال على التوالي، ثم تقدم أ.د رئيس الجامعة لإعطاء إشارة البدء لانطلاق المهرجان.

والجدير بالذكر أن المهرجان شَرُفَ بحضور جلال مصطفى سعيد، محافظ القاهرة الأسبق، والدكتور سعد نصار، محافظ الفيوم الأسبق، وعبد الحميد عبد التواب، رئيس جامعة الفيوم الأسبق، وخالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و محمد أبو الغار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و عمداء الكليات، ومستشاري رئيس الجامعة وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وكان قد شارك الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، والوفد المشارك له، في مناقشة ما يخص وزارة التعليم العالي في مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١.

وصرح بأن لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب قد عقدت اجتماعها اليوم لمناقشة ما يخص قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والمستشفيات الجامعية في مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١.

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