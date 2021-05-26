الأربعاء 26 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مجلس جامعة الفيوم يشهد كرنفال الأسر الطلابية «السمراء مستقبل مصر»

مجلس جامعة الفيوم
مجلس جامعة الفيوم يشهد كرنفال الأسر الطلابية

شهد مجلس جامعة الفيوم، برئاسة الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، كرنفال الأسر الطلابية على مستوى كليات الجامعة مايو ٢٠٢١ تحت شعار (السمراء مستقبل مصر) وذلك اليوم الأربعاء.

أكد أحمد جابر شديد على أن الجامعة لها دور كبير في بناء شخصية الطالب من خلال الاهتمام بالأنشطة الطلابية المختلفة (الثقافية والعلمية والرياضية والاجتماعية والجوالة).

كما أشار إلى أن كرنفال الأسر الطلابية من الأنشطة الهامة التي تميز جامعة الفيوم على مدار سنوات، مضيفًا أن مجلس الجامعة سيعقد جلسته رقم ( ١٨٦) عقب الانتهاء من الكرنفال، لوضع التصور النهائي للاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، مؤكدًا استعداد الجامعة الكامل لبدء الامتحانات مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، متمنيًا عودة الحياة لطبيعتها في القريب العاجل.

ومن جانبه أشار خالد عطا الله إلى أن الكرنفال يأتي ختامًا للأنشطة الطلابية التي تمت خلال العام، متمنيًا التوفيق لجميع الطلاب خلال فترة الامتحانات، وموجهًا الطلاب بالالتزام بالإجراءات الاحترازية حرصًا على سلامتهم.

 بدأ طابور العرض بِحَمَلَةِ الأعلام ثم عروض كليات الجامعة المشاركة بالكرنفال على التوالي، ثم تقدم أ.د رئيس الجامعة لإعطاء إشارة البدء لانطلاق المهرجان.

والجدير بالذكر أن المهرجان شَرُفَ بحضور جلال مصطفى سعيد، محافظ القاهرة الأسبق، والدكتور سعد نصار،  محافظ الفيوم الأسبق، وعبد الحميد عبد التواب، رئيس جامعة الفيوم الأسبق، وخالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و محمد أبو الغار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و عمداء الكليات، ومستشاري رئيس الجامعة وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وكان قد شارك الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، والوفد المشارك له، في مناقشة ما يخص وزارة التعليم العالي في مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١.

وصرح بأن لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب قد عقدت اجتماعها اليوم لمناقشة ما يخص قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والمستشفيات الجامعية في مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١.

IMG-20210526-WA0031
IMG-20210526-WA0031
IMG-20210526-WA0033
IMG-20210526-WA0033
IMG-20210526-WA0034
IMG-20210526-WA0034
IMG-20210526-WA0023
IMG-20210526-WA0023
IMG-20210526-WA0024
IMG-20210526-WA0024
IMG-20210526-WA0026
IMG-20210526-WA0026
IMG-20210526-WA0029
IMG-20210526-WA0029
IMG-20210526-WA0028
IMG-20210526-WA0028
IMG-20210526-WA0018
IMG-20210526-WA0018
مجلس جامعة الفيوم يشهد كرنفال الأسر الطلابية السمراء مستقبل مصر

الأكثر قراءة

«كمين وبصمة صوت».. تفاصيل القبض على رئيس شركة مياه فى «رشوة الملايين»

وزير التعليم يكشف حقيقة تأجيل امتحانات الثانوية العامة

مفاجأة.. لجنة الزمالك «آخر من يعلم» عن بيان فرجانى ساسى

آخر تطورات ملف تجديد ساسي.. رئيس الزمالك: من يتمسك بنا لن نتخلى عنه

القصة الكاملة لترقية دكتور جامعة الإسكندرية التى أغضبت الطلاب

«الدستور» داخل أكبر مركز لتطعيمات لقاح «كورونا» فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

استعمال «الإخوان» فى سنغافورة!

مؤمن المحمدي

المعارك والأسلحة

أحمد بهاء الدين شعبان

بين «سد إثيوبيا» ومعركة فلسطين «2»

منى رجب

حماية الأطفال فى شوارعنا

د.مينا بديع عبدالملك

فى ذكرى من أسطع أمجاد كنيسة الإسكندرية «2-3»

محمد مرعي

الحدث المنتظر بإعلان الجمهورية الجديدة

ثروت الخرباوي

أكذوبة كتابة الأحاديث فى عهد النبى

ماجد حبته

جولة بلينكن.. محطتان ناقصتان

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الفلسطيني يؤكد أهمية البدء بمسار سياسي لإنهاء الاحتلال

فلسطين تشكر مصر على ما تقدمه من مساعدات للمتضررين فى غزة

الرابح الأكبر .. كيف استفاد نتنياهو "سياسياً" من حرب غزة؟



عاجل
آخر تطورات ملف تجديد ساسي.. رئيس الزمالك: من يتمسك بنا لن نتخلى عنه