بطول 18 كيلومتر.. استكمال أعمال تأهيل وتبطين ترعة بحر الحجر وفروعه بالشرقية

أعلنت الدكتورة سحر لطفي رئيسة مركز ومدينة ههيا بمحافظة الشرقية، إلى أنه جاري تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين ترعة بحر الحجر وفروعه ما بين الوحدات المحلية بالمهدية ومنزل حيان بطول ١٨ كيلو وبتكلفة ٥٦ مليون جنيه.

حيث تم البدء في تنفيذ الأعمال في 10 / 1 / 2021 ومن المتوقع الانتهاء من الأعمال في ٢٦/١٢/2021 بنسبه تنفيذ ١٢٪ لدخولها الخدمة طبقاً للجدول الزمني المحدد بهدف الحفاظ على المياه اللازمة للزراعة بما يحقق عدالة التوزيع للمياه بين المزارعين مؤكدة التنسيق الدائم مع كافة الجهات المعنية لتذليل كافة العقبات التي تقف حائلاً أمام استكمال الأعمال بالمشروع، حتى يتم الانتهاء منه ودخوله الخدمة طبقاً للجدول الزمني المحدد.

ومن جهته، يتابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية مع الدكتورة سحر لطفى رئيسة مركز ومدينة ههيا أعمال تأهيل وتبطين ترعة بحر الحجر وفروعه ما بين الوحدة المحلية بالمهديه ومنزل حيان بطول ١٨ كيلو وبتكلفة ٥٦ مليون جنيها بمركز ومدينة ههيا.

وأشار المحافظ إلى أن الدولة وضعت خطة لتأهيل وتدبيش وتبطين وتغطية الترع والمصارف بجميع محافظات الجمهورية، وذلك لترشيد الفاقد من المياه وضمان وصول المياه إلى الأراضي الزراعية في التوقيت المحدد وبالكميات الكافية.

واطمأن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية من المهندس سامح قابيل رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي على معدلات تنفيذ مشروع إنشاء محطتي رفع صرف صحي مشتول القاضي وكفر الحمام بمركز الزقازيق والمقامتان بتكلفة 45 مليون و100 ألف جنيه للمساهمة وبشكل كبير في توفير مشروع صرف صحي آمن وسليم لأهالي قريتي مشتول القاضي وكفر الحمام والقرى المجاورة لهما وحفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

وأوضح محافظ الشرقية أنه جاري تنفيذ 93 مشروع بقطاع الصرف الصحي بتكلفة إجمالية بلغت 12 مليار و407 ملايين جنيه، والتي تشمل إقامة 32 محطة معالجة و209 محطات رفع، بالإضافة إلى خطوط طرد وانحدار وشبكات لخدمة قرى ومدن المحافظة، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتوفير حياة كريمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية من خلال إقامة مشروعات حيوية وهامة خاصة بالقرى والمناطق البعيدة المحرومة من الخدمات.