خطة القوافل الطبية العلاجية خلال يونيو القادم في كفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن خطة تنفيذ القوافل الطبية العلاجية الشاملة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً وتوفير خدمات الرعاية الكاملة لهم، والوصول إلى المواطنين بالأماكن البعيدة، وتخفيف الضغط على المستشفيات.

وكشفت مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، عن مقترح تنفيذ القوافل العلاجية للمناطق الأكثر احتياجاً، والتي ستبدأ بقرى مراكز ومدن دسوق وفوه ومطوبس بداية من 1 يوليو 2021م حتى سبتمبر 2021م، وتتضمن بداية بقرى مركز ومدينة دسوق وهي كالاتي ؛ يومي الثلاثاء والاربعاء الموافق 1، 2 يونيو بقرية مندور، ويومي الثلاثاء والاربعاء الموافق الموافق 8، 9 يونيو بقرية عتل فراعون.

وأما ويومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 15، 16 يونيو بقرية منية جناج، ويومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 22، 23 يونيوبقرية بقرية الطراوي، ويومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 6، 7 يوليو بقرية كفر مجر،ويومي الثلاثاء والاربعاء الموافق 13، 14 يوليو بقرية الصافية. كما تتضمن خطة القوافل العلاجية المجانية بقري مركزفوه يومي الثلاثاء والاربعاء الموافق 3، 4 أغسطس بقرية الفتوح، ويومي الثلاثاء والاربعاءالموافق 10، 11 اغسطس بقرية السلقا، بالاضافة إلي قري مركز مطوبس وتتضمن؛ يومي الثلاثاءوالاربعاء الموافق 17، 18 اغسطس بقرية السيد البدوي، ويومي الثلاثاء والاربعاء الموافق24، 25 اغسطس بقرية الجزيرة الخضراء، ويومي الثلاثاء والاربعاء الموافق 31 أغسطس و1 سبتمبر بقرية برج مغيزل، ويومي الثلاثاء والاربعاء الموافق 7، 8 سبتمبر بقرية القني.

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أن هذه القوافل تأتي في إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، لتقديم أفضلالخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، لافتًا إلى أنها ستتضمن عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية مثل " باطنة،أطفال، نساء، جراحة، جلدية، ومد، عظام "، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وذلك في ظل تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.