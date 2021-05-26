رئيس جامعة طنطا: ‏استراتيجية متكاملة لتنمية الموارد البشرية بنظام الإدارة الحديثة

أكد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، أن الإدارة الحديثة لها دورها الفعال فى بناء الأمم والمجتمعات.

جاء ذلك خلال مشاركته ضمن فعاليات الجلسة الأولى بدورات البرنامج التدريبى الموحد "إعداد القادة الأكاديميين"، والتى تنظمها الجامعة للراغبين فى الترشح لوظيفة عميد كلية أو معهد بالجامعات المصرية.

‏شارك في الحضور الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور سمير رياض هلال نائب رئيس الجامعة الأسبق، ‏ وعددا من عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وأشار الدكتور محمود ذكى، إلى أن جامعة طنطا ‏وضعت لنفسها استراتيجية متكاملة لتنمية الموارد البشرية من خلال تطبيق مفهوم وجوانب الإدارة الحديثة، ونقل المهارات والخبرات والجوانب المختلفة للإدارة الحديثة بين جميع أعضاء هيئة التدريس داخل الجامعة.

وأضاف أن علم الإدارة الحديثة له العديد من الفروع والجوانب والمجالات المختلفة التى يجب نشرها لمواكبة أحدث النظم العالمية الحديثة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المادية والبشرية المتاحة لأي مؤسسة إدارية.

وعلى جانب آخر، افتتح الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون الدراسات العليا والبحوث، أولى دورات البرنامج التدريبى الموحد "إعداد القادة الأكاديميين" ، بقاعة المؤتمرات بمقر إدارة الجامعة، تحت رعاية الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة.

شارك في الحضور الدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب ، وعمداء الكليات ومديرو المستشفيات الجامعية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وأشار نائب رئيس جامعة طنطا، إلي أن الدورة الأولي مستمرة علي مدار ثلاثة أيام، وتهدف إلي تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة للتعليم عن بعد وإكسابهم الاتجاه الإيجابي ‏نحو مهارات القيادة والإدارة اللازمة ‏لقيادة المؤسسات الأكاديمية المختلفة، ‏لافتا إلي أن الدورة تستهدف أعضاء هيئة التدريس في الجامعات والمعاهد ومراكز البحوث قيادات الجمعيه المرشحين المراكز القيادية.

شملت فعاليات اليوم الأول محاضرتين في مجال التخطيط الاستراتيجي حاضر فيها الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا ، والتطوير المؤسسي في قطاعات التعليم وطلاب الدراسات العليا وخدمة المجتمع وتنمية البيئة والعلاقات الدولية، وحاضر فيها الدكتور عاطف نوير.

يذكر أن مجلس جامعة طنطا في جلسته الأخيرة برئاسة الدكتور محمود ذكى، قد وافق علي عقد أولى دورات البرنامج التدريبى الموحد "إعداد القادة الأكاديميين" ، لمن يرغب فى الترشح لوظيفة عميد كلية أو معهد بالجامعات المصرية.