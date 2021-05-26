«الداخلية» تكشف ملابسات فيديو مشاجرة كفر الشيخ وتضبط أطرافها

تمكنت أجهزة الأمن من كشف حقيقة تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" لمشاجرة بكفر الشيخ وضبط أطرافها.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تحت عنوان (أعمال بلطجة وشروع فى قتل بميدان أحمد زويل بمدينة كفر الشيخ.

بالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة ثان كفرالشيخ من إحدى المستشفيات بوصول (ميكانيكى - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان كفر الشيخ "له معلومات جنائية") ، مصاب بجرح قطعى باليد اليسرى وتم خروجه عقب إستكمال العلاج ، وبسؤاله إتهم (4أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" أحدهم "نجل خالة الشاكى" مصاب بجرح قطعى باليد اليمنى) بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته المشار إليها ، وذلك إثر وجود خلافات سابقة بينه وبين إبن خالته المشار إليه بسبب المصاهرة ، وأضاف بأنه فى يوم الواقعة إتصل به تليفونياً ، وطلب منه التقابل معه بدائرة القسم محل الخلاف وعقب التقابل حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تدخل على إثرها باقى المتهمين وتعدوا عليه بالضرب ، عقب تقنين الإجراءت أمكن ضبط المتهمين.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

قانون جنحة الضرب

الأحكام المشتركة في جرائم الضرب والجرح وإعطاء مواد ضارة

تشترك جرائم الجرح والضرب وإعطاء مواد ضارة (سواء أكانت عمدية أم غير عمدية) في أنها تتطلب توافر شرطين هما: محل الاعتداء والركن المادي أي السلوك الإجرامي الذي يتحقق به الاعتداء.

محل الاعتداء في جرائم الضرب والجرح وإعطاء مواد ضارة

الحق في سلامة الجسم

الحق في سلامة جسم الإنسان هو محل الاعتداء في جرائم الجرح والضرب وإعطاء مواد ضارة، فلا تقع الجريمة إذا كان الاعتداء وقع على حيوان، كذلك لا ترتكب الجريمة إذا وقعت على جثة، ولا تتوقف حماية القانون لسلامة جسم الإنسان على سن المجني عليه أو مركزه الاجتماعي أو جنسه أو جنسيته أو عقيدته.

وحق الإنسان في سلامة جسمه له جوانب ثلاثة هي:

الحق في التكامل الجسدي.

الحق في السير الطبيعي لوظائف الجسم.

الحق في التحرر من الآلام البدنية.

الركن المادي.

أولًا : السلوك الإجرامي:

يتخذ السلوك الإجرامي في جرائم الضرب والجرح وإعطاء المواد الضارة إحدى صور ثلاث هي الجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة.

1 - الضرب:

الضرب هو الاعتداء على سلامة الجسم عن طريق الضغط على أنسجة الجسم أو مصادمتها بصورة لا تؤدي إلى تمزيقها. ولا يشترط لتوافر الضرب أن يُحدث الاعتداء آثارا بالجسم ككدمات أو رضوض أو احمرار بالجلد، أو أن يسبب آلاما للمجني عليه، أو أن ينشأ عنه مرض أو عجز.

2 - الجرح:

الجرح هو الاعتداء على سلامة جسم المجني عليه بصورة تؤدي إلى قطع أو تمزيق أنسجة الجسم، فيعد جرحًا قيام المتهم بضرب المجني عليه بمطواه في وجه بصورة تؤدي إلى قطع في أنسجة الوجه، وينصرف أيضا مدلول الجرح على التسلخات والحروق.

3 - إعطاء المواد الضارة:

تفترض هذه الصورة أن المساس بسلامة الجسم يتحقق عن طريق إعطاء المجني عليه مواد ضارة بأي وسيلة كانت تؤثر في صحته وتلحق بها ضررا. ومثال المواد الضارة، الأطعمة والمشروبات الفاسدة، أو التي تحتوي على مواد من شأنها الإضرار بجسم الإنسان.

ثانيًا: النتيجة الإجرامية:

تتمثل النتيجة الإجرامية في جرائم الضرب والجرح وإعطاء المواد الضارة، (جرائم الاعتداء على سلامة الجسم)، في الأذى الذي ينال جسم المجني عليه، ولهذه النتيجة أهمية كبيرة من عدة نواح.

فهى من ناحية، تحدد درجة مسئولية الجاني حيث يفرض المشرع للاعتداء على سلامة الجسم المفضي إلى عاهة مستديمة عقوبة أشد من تلك المقررة للاعتداء على سلامة الجسم الذي يترتب عليه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يومًا (راجع المادتين 240 و241 من قانون العقوبات)، ويقرر للضرب أو الجرح عقوبة أقل شدة إذا لم تبلغ جسامة النتيجة إلى الدرجة المذكورة (المادة 242 عقوبات)، كذلك تشدد العقوبة على جرائم الاعتداء غير العمدي على سلامة الجسم إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص (المادة 244/2،3 عقوبات).