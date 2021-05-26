حبس مدرس هتك عرض طفلة بالغربية

قرر قاضي معارضات جنح محكمة قطور، بمحافظة الغربية، حبس مدرس لغة عربية 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة هتك عرض طفلة صغيرة عمرها 8 سنوات.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قطور، يفيد بورود بلاغ من «أحمد.ش» والد الطفلة «نورا 8 سنوات»، يتهم فيه «سعيد. خ»، مدرس ثانوي لغة عربية، ومقيم بذات العنوان، بهتك عرض طفلته، حيث تم استدراجها بمنزله، وتبين وجود دماء في ملابسها الداخلية، وبسؤالها أفادت الطفلة، بأن هذا الشخص هو من فعل ذلك، وتم ضبط المتهم، وبعرضه على النيابة العامة، قررت حبسه على ذمة التحقيقات.

وفي سياق آخر.. عثر أهالى قرية برما التابعة لدائره مركز طنطا بمحافظة الغربية على طفل رضيع فى ملفوف وفى حالة بكاء شديد.

كان اللواء هانى مدحت مدير امن الغربية تلقى اخطارا من شرطة النجدة يفيد بعثور اهالى قرية برما على طفل رضيع بجوار مسجد راغب غلوش فتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة التى طلبت سرعة تفريغ كاميرات المراقبة حول المسجد لبيان من الذى قام بالقاء الطفل

بعد عامين من الواقعة .. الصدفة تقود لضبط المتهم بذبح سائق توكتوك بالغربية

تمكنت وحدة مباحث مركز سمنود من ضبط المتهم بذبح سائق توكتوك بواسطة ألة حادة بهدف سرقته وذلك بعد عامين من الواقعة فى قرية ميت عساس .

تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، اخطارا من مأمور قسم مركز سمنود، بضبط " م . ع " فى حملة مرورية بتهمة احترازيه مواد مخدرة داخل توكتوك كان يقوده وبفحص رقم الشاسيه والماتور تبين أن التوكتوك ملك للمجنى عليه " محمد الشاعر " ١٩ سنة ويعمل سائق الذى عثر على جثته ملقاة فى أحدى الأراضى الفضاء بالمنطقة الصناعية فى قرية ميت عساس منذ عامين مصاب بجرح قطعى فى الرقبة بواسطة ألة حادة .

وبمواجهته بالتهم المنسوبة إليه، أعترف المتهم بأرتكابه الجريمة وأستدراج المجنى عليه بهدف سرقة التوكتوك الخاص به وقام بذبحه بواسطة " مطواة " والقاء جثته فى المنطقة الصناعية .

وبتقنين الاجراءات تم ضبط المتهم واقتياده الى ديوان عام قسم مركز سمنود، لاتخاذ الاجراءات اللازمة وإحالته للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات معه