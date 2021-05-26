الأربعاء 26 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حبس مدرس هتك عرض طفلة بالغربية

حبس
حبس

قرر قاضي معارضات جنح محكمة قطور، بمحافظة الغربية، حبس مدرس لغة عربية 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة هتك عرض طفلة صغيرة عمرها 8 سنوات.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قطور، يفيد بورود بلاغ من «أحمد.ش» والد الطفلة «نورا 8 سنوات»، يتهم فيه «سعيد. خ»، مدرس ثانوي لغة عربية، ومقيم بذات العنوان، بهتك عرض طفلته، حيث تم استدراجها بمنزله، وتبين وجود دماء في ملابسها الداخلية، وبسؤالها أفادت الطفلة، بأن هذا الشخص هو من فعل ذلك، وتم ضبط المتهم، وبعرضه على النيابة العامة، قررت حبسه على ذمة التحقيقات.

وفي سياق آخر.. عثر أهالى قرية برما التابعة لدائره مركز طنطا بمحافظة الغربية على طفل رضيع فى ملفوف وفى حالة بكاء شديد.

كان اللواء هانى مدحت مدير امن الغربية تلقى اخطارا من شرطة النجدة يفيد بعثور اهالى قرية برما على طفل رضيع بجوار مسجد راغب غلوش فتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة التى طلبت  سرعة تفريغ كاميرات المراقبة حول المسجد لبيان من الذى قام بالقاء  الطفل

بعد عامين من الواقعة .. الصدفة تقود لضبط المتهم بذبح سائق توكتوك بالغربية

تمكنت وحدة مباحث مركز سمنود من ضبط المتهم بذبح سائق توكتوك بواسطة ألة حادة بهدف سرقته وذلك بعد عامين من الواقعة فى قرية ميت عساس .

تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، اخطارا من مأمور قسم مركز سمنود، بضبط " م . ع " فى حملة مرورية بتهمة احترازيه مواد مخدرة داخل توكتوك كان يقوده وبفحص رقم الشاسيه والماتور تبين أن التوكتوك ملك للمجنى عليه " محمد الشاعر " ١٩ سنة ويعمل سائق الذى عثر على جثته ملقاة فى أحدى الأراضى الفضاء بالمنطقة الصناعية فى قرية ميت عساس منذ عامين مصاب بجرح قطعى فى الرقبة بواسطة ألة حادة .

وبمواجهته بالتهم المنسوبة إليه، أعترف المتهم بأرتكابه الجريمة وأستدراج المجنى عليه بهدف سرقة التوكتوك الخاص به وقام بذبحه بواسطة " مطواة " والقاء جثته فى المنطقة الصناعية .

وبتقنين الاجراءات تم ضبط المتهم واقتياده الى ديوان عام قسم مركز سمنود، لاتخاذ الاجراءات اللازمة وإحالته للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات معه

حبس مدرس لغة عربية الوفد يوما على ذمة التحقيقات بتهمة هتك عرض طفلة صغيرة عمرها مصر سنوات

الأكثر قراءة

بينها عملات تذكارية لـ«نقل المومياوات».. 11 قرارا لمجلس الوزراء اليوم

«الصحة» تكشف تفاصيل توفير لقاح كورونا بالمنازل

«بنمثل عليها وقلعنا الأسود».. رامى رضوان يكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز

«الصحة» تشدد على اتباع الإجراءات الوقائية فى أماكن العمل للحد من كورونا

الطفلة المتهمة بقتل والدها حرقًا: «مكنش عايزني اتجوز عشان المزاج»

تفاصيل ظاهرة «النشع البترولي» بالغردقة.. وآخر مستجدات أعمال مكافحة التلوثات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

بين «سد إثيوبيا» ومعركة فلسطين «2»

منى رجب

حماية الأطفال فى شوارعنا

د.مينا بديع عبدالملك

فى ذكرى من أسطع أمجاد كنيسة الإسكندرية «2-3»

محمد مرعي

الحدث المنتظر بإعلان الجمهورية الجديدة

ثروت الخرباوي

أكذوبة كتابة الأحاديث فى عهد النبى

ماجد حبته

جولة بلينكن.. محطتان ناقصتان

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

جنود النيل.. حُماة النيل

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الرابح الأكبر .. كيف استفاد نتنياهو "سياسياً" من حرب غزة؟

دعوة الرئيس الإسرائيلي لزيارة الولايات المتحدة

عدوان الاحتلال متواصل: شهيد و16 معتقلًا واستيلاء على آلاف الدونمات اليوم