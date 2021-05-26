الخميس 27 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة.. 13 نصيحة لتفادي الموجة الحارة

حرارة
حرارة

 تزامنًا مع ارتفاع درجات الحرارة والموجة الحارة حالياً، يجب الاهتمام بالحفاظ على برودة الجسم للوقاية من الأمراض التي تنتج عن ارتفاع درجة الحرارة كالإجهاد الحراري أو الإصابة بضربة شمس، والتي يكثر الإصابة بها خلال فترة الصيف.

 

تواصلت “الدستور” مع الدكتور أسامة صلاح، طبيب التغذية والذي بدوره قدم نصائح لتفادي تلك الموجة الحارة:

١-تجنب الملابس الضيقة ومن الافضل ارتداء ملابس فضفاضة، ويفضل أن تكون ذات لون فاتح لتعكس اشعة الشمس على عمس الالوان الغامقة والتي تمتص اشعة الشمس.

٢-ارتداء ملابس قطنية، الملابس القطنية تجعلك أكثر برودة من العديد من المواد التركيبية الأخرى للأقمشة والتي تجعلك تفرز كميات كبيرة من العرق.

٣-ضع منشفة باردة على رقبتك أو كيس ثلج على رقبتك وتلك هي الطريقة المباشرة للوصول إلى مركز منظم الحرارة في الدماغ.

٤-احرص على تشغيل المراوح والمكيفات في المنزل والتي تجعلك تشعر بالبرودة.

٥-تجنب الخروج اثناء اوقات الذروة والتي تكون فيها اشعة الشمس قوية وشديدة.

٦-الاسترخاء، حيث يساعد على أن ينتج عن نشاط العضلات الكثير من حرارة الجسم.

٧- يجب الاستحمام بماء بارد أو فاتر وتجنب الاستحمام بالماء الساخن.

٨-كافح الجفاف عن طريق شرب الكثير من الماء مع المشروبات الرياضية أو مصادر المعادن الأخرى.

٩-إذا كنت ترتدي قبعة فقم بإزالتها وصب القليل من الماء البارد على رأسك.

١٠-تجنب الكافيين بعد الإفطار لأنه يعزز الجفاف.

١١-حاول تناول الاطعمة الخفيفة بما في ذلك الوجبات الصغيرة المتكررة أو الوجبات الخفيفة التي تحتوي على الفاكهة الباردة أو منتجات الألبان قليلة الدسم.

١٢- من الأفضل الخروج ليلًا وفي حالة الضرورة يجب ان تحتفظ بقبعة تحميك من أشعة الشمس.

١٣- تجنب الوقوف بجانب حرارة قوية وهو ساخن، وفي حالة الاصابة بالاجهاد عليك التزام الفراش وعدم بذل اي مجهود.

حرارة ارتفاع حرارة اجهاد حراري طقس ارتفاح درجات الحرارة

الأكثر قراءة

هبوط أرضي في شارع فيصل الرئيسي

«كمين وبصمة صوت».. تفاصيل القبض على رئيس شركة مياه فى «رشوة الملايين»

مفاجأة.. لجنة الزمالك «آخر من يعلم» عن بيان فرجانى ساسى

وزير التعليم يكشف حقيقة تأجيل امتحانات الثانوية العامة

«الصحة»: تسجيل 1151 إصابة جديدة بكورونا و43 حالة وفاة

والدة ضحية حريق أسوان: «خربشة على وجه القاتل فضحت أمره»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

عملية إعادة إعمار القضية الفلسطينية

ماجد حبته

استعمال «الإخوان» فى سنغافورة!

مؤمن المحمدي

المعارك والأسلحة

أحمد بهاء الدين شعبان

بين «سد إثيوبيا» ومعركة فلسطين «2»

منى رجب

حماية الأطفال فى شوارعنا

د.مينا بديع عبدالملك

فى ذكرى من أسطع أمجاد كنيسة الإسكندرية «2-3»

محمد مرعي

الحدث المنتظر بإعلان الجمهورية الجديدة

ثروت الخرباوي

أكذوبة كتابة الأحاديث فى عهد النبى

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

منع دخول الصحفيين الأجانب.. توصيات أمنية إسرائيلية جديدة حول غزة

الرئيس الفلسطيني يؤكد أهمية البدء بمسار سياسي لإنهاء الاحتلال

فلسطين تشكر مصر على ما تقدمه من مساعدات للمتضررين فى غزة