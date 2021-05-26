تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة.. 13 نصيحة لتفادي الموجة الحارة

تزامنًا مع ارتفاع درجات الحرارة والموجة الحارة حالياً، يجب الاهتمام بالحفاظ على برودة الجسم للوقاية من الأمراض التي تنتج عن ارتفاع درجة الحرارة كالإجهاد الحراري أو الإصابة بضربة شمس، والتي يكثر الإصابة بها خلال فترة الصيف.

تواصلت “الدستور” مع الدكتور أسامة صلاح، طبيب التغذية والذي بدوره قدم نصائح لتفادي تلك الموجة الحارة:

١-تجنب الملابس الضيقة ومن الافضل ارتداء ملابس فضفاضة، ويفضل أن تكون ذات لون فاتح لتعكس اشعة الشمس على عمس الالوان الغامقة والتي تمتص اشعة الشمس.

٢-ارتداء ملابس قطنية، الملابس القطنية تجعلك أكثر برودة من العديد من المواد التركيبية الأخرى للأقمشة والتي تجعلك تفرز كميات كبيرة من العرق.

٣-ضع منشفة باردة على رقبتك أو كيس ثلج على رقبتك وتلك هي الطريقة المباشرة للوصول إلى مركز منظم الحرارة في الدماغ.

٤-احرص على تشغيل المراوح والمكيفات في المنزل والتي تجعلك تشعر بالبرودة.

٥-تجنب الخروج اثناء اوقات الذروة والتي تكون فيها اشعة الشمس قوية وشديدة.

٦-الاسترخاء، حيث يساعد على أن ينتج عن نشاط العضلات الكثير من حرارة الجسم.

٧- يجب الاستحمام بماء بارد أو فاتر وتجنب الاستحمام بالماء الساخن.

٨-كافح الجفاف عن طريق شرب الكثير من الماء مع المشروبات الرياضية أو مصادر المعادن الأخرى.

٩-إذا كنت ترتدي قبعة فقم بإزالتها وصب القليل من الماء البارد على رأسك.

١٠-تجنب الكافيين بعد الإفطار لأنه يعزز الجفاف.

١١-حاول تناول الاطعمة الخفيفة بما في ذلك الوجبات الصغيرة المتكررة أو الوجبات الخفيفة التي تحتوي على الفاكهة الباردة أو منتجات الألبان قليلة الدسم.

١٢- من الأفضل الخروج ليلًا وفي حالة الضرورة يجب ان تحتفظ بقبعة تحميك من أشعة الشمس.

١٣- تجنب الوقوف بجانب حرارة قوية وهو ساخن، وفي حالة الاصابة بالاجهاد عليك التزام الفراش وعدم بذل اي مجهود.