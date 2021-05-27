مضاد للالتهابات ويعزز صحة الفم.. فوائد الينسون النجمي

مع كثرة الوصفات الخاصة بالمشروبات الدافئة التى تعمل بدورها على تدفئة منطقة الصدر بالكامل ومع حرصنا على تناول أكثر من كوب واحد خلال اليوم، كثر الحديث حول الينسون النجمي وقدرته على تهدئة منطقة الصدر بالنسبة للمصاب بالانفلونزا أو أي فيروس يخص الرئة.

ووفقًا لموقع health online يستخدم الينسون على نطاق واسع وفي العديد من البلاد حتى يتم استخدامه في المخبوزات، والتين المجفف والحلويات، والمخللات وأطباق البيض والمشروبات وله العديد من الفوائد الصحية فيما يلي نرصد بعضها:-

فوائد الينسون النجمي

مضاد للالتهابات

يعتبر الالتهاب استجابة طبيعية لديك من جهاز المناعة، للحماية من الإصابة بالعدوى وهو مرتبط بالإصابة بالأمراض المزمنة ولكن بذور اليانسون تساهم في التقليل من الالتهابات لتعزيز صحة أفضل والوقاية من الأمراض وذلك لأنها تحتوي على مضادات أكسدة.

أعراض الاكتئاب

تعمل بذور الينسون على التقليل من أعراض فهو يساعد ايضًا في التخلص من اكتئاب ما بعد الولادة لذا ينصح بتناوله حوالي 3 مرات في اليوم.

الأرق

يساهم الينسون في التخلص من اضطرابات النوم من الممكن تناوله بعد الوجبات أو يمكن تناوله قبل الذهاب للنوم مباشرة، ويمكن اضافة العسل له.

تحسين الهضم

يعمل على تحسين الهضم ايضًا لذا يمكن تناوله عقب الوجبات مما يعزز ميزات الجهاز الهضمي وهو الحل المثالي في حالات القئ والاسهال ومشاكل الانتفاخ الخاصة بالبطن.

تعزيز الرضاعة

يمكن استخدام الينسون النجمي في هذا الغرض حيث يحتوي على ديانثينول وفوتوأنثول ولهم تأثير كبير في تحسين الرضاعة وتعزيزها، كما أنه يقلل من الالام العذر الشهري

طارد للبلغم

تستخدم بذور الينسون كطارد للبلغم بشكل مثالي حيث يتم التخلص منه داخل الرئتين والحلق علاوة على ذلك فهو عشب يساهم في علاج الربو والتهاب الجيوب الأنفية والالتهاب الرئوي والتهاب الشعب الهوائية .

فوائد الينسون النجمي

يساهم في تعزيز صحة الفم لكونه مضاد للبيكتريا والميكروبات ومحاربة مشكلة التنفس الكريهة وكذلك تورم الفم حيث تستخدم هذه البذور بشكل شائع في وصفات غسول الفم .