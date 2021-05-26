الأربعاء 26 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

وفاة اثنين من مصابي تصادم «تريلا» بسيارة عمال في القاهرة الجديدة

تصادم
تصادم

لقي اثنين من ضحايا حادث تصادم سيارة نقل "تريلا" بحافلة نقل عمال في منطقة القاهرة الجديدة، مصرعهم متأثرين بجروحهم لتصبح الحصيلة مصرع شخصين وإصابة 49 آخرين.

و كان أصيب 48 شخصًا بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، إثر حادث سير وقع، صباح اليوم، بسبب تصادم سيارة نقل "تريلا" بحافلة نقل "عمال" في منطقة القاهرة الجديدة.

- تفاصيل البلاغ

كانت البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بمحافظة القاهرة، بلاغا يفيد بوقع حادث مروري أمام حي مجلس الوزراء وحدوث إصابات، حيث أسفر عن مصرع شخصين واصابة 48 آخرين بجروح وكدمات وسحجات وكسور، وتعطلت الحركة المرورية بالطريق، بعد تناثر حطام السيارات على جانبيه.

وعلى الفور انتقلت قوة من الإدارة العامة للمرور، وتم الدفع بسيارتين “ونش” لنقل السيارات المحطمة، والدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين، إلى مستشفى السلام ومستشفى الشروق ومستشفى البنك الأهلي لتلقي العلاج اللازم، وقام رجال المرور بإزالة حطام السيارات المهشمة، وإزالة آثار الحادث ، لعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها مرة أخرى.

 

- اصطدام ميكروباص بعربة كارو في قطور

في سياق آخر، كان شهد طريق طنطا قطور حادث اصطدام سيارة ميكروباص بعربة كارو، مما أدى إلى وقوع 5 إصابات وتوقف حركة المرور.

وكان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية قد تلقى إخطارا من بوقوع حادث تصادم بين ميكروباص وعربة كارو أمام مول طنطا بطريق طنطا قطور، أسفر عن إصابة كلا من ورده أحمد عبد العاطي، 30 سنة، مصابة اشتباه كسر عمود فقري، و مريم عبد اللطيف منصور، 11سنة، مصابة بكدمات وجروح متفرقة بالجسم، و تامر بكر أسماعيل،40 سنة، مصاب  اشتباه ما بعد الارتجاج و اشتباه بكسر العمود فقري واشتباه كسر بالساق والذراع الأيمن، و عبد اللطيف على منصور، 42 سنة، مصاب  اشتباه كسر بالضلوع وشتباه كسر بالساق اليمنى.

وتم نقلهم إلى المستشفى الجامعي بطنطا للعلاج وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيق

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