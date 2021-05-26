الأربعاء 26 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

قبل طرح كراسات الشروط.. شروط وضوابط مبادرة التمويل العقاري 2021

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

مبادرة التمويل العقاري 2021.. جرى الإعلان عن فتح باب طرح كراسات الشروط للحصول على وحدة سكنية، ضمن مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3% بمكاتب البريد بدءًا من أول يونيو المقبل.

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شروط مبادرة التمويل العقاري 2021

ويرصد "الدستور" في هذا السياق أهم شروط وضوابط مبادرة التمويل العقاري:

محدودي الدخل

-لا يزيد دخل الأعزب عن ٤٥٠٠  جنيه أو أقل ولا يزيد دخل الاسرة عن ٦٠٠٠  جنيه.

- قيمة الوحدة السكنية لا تزيد  عن ٣٥٠ ألف جنيه.

- قيمة القسط الشهري ١١٢٧ جنيهًا لمده ٣٠ سنة.

-دفع ١٥% مقدم من سعر الشقة. 

-متاح لمحدودي الدخل فقط تقسيط المقدم على ٣ سنوات.

- يمكن لمحدود الدخل الاستفاده من دعم صندوق التمويل العقاري يصل لـ ٣٥ ألف جنيه.

  متوسط الدخل

-لا يزيد دخل الأعزب عن ١٠ آلاف جنيه 

-دخل الأسره لا يزيد عن ١٤ ألف جنيه شهريًا. 

 -سعر الشقه لا يزيد عن مليون جنيه.

 -دفع مقدم 20% من سعر الوحددة السكنية.

 -تقسيط لمدة ٣٠ سنة.

-يجب أن تكون الوحدة كامله التشطيب ( قابله للسكن ولا يشترط تشطيب سوبر لوكس أو عادى، المهم تشطيب صالح للسكن معه وكامله المرافق ( كهربا ومياه على الأقل )، وقابلة للتسجيل، وعدم وجود مخالفات.

-حظر البيع الوحدة السكنية لمده ٧ سنين من بعد التعاقد (يمكن فك الحظر بعد ٧ سنين بشرط سداد كامل سعرها).

 -يمكن لموظفى القطاع الخاص والأعمال والمهن الحره التقديم فى المبادره بشرط إثبات الدخل

  -يمكن لأصحاب المعاشات التقديم  بشرط دفع نسبه مقدم تصل إلى ٤٠ و ٥٠ ٪ من قيمه الشقه

- يمكن لأصحاب القروض من البنوك التقديم فى المبادره بشرط أن اجمالى الأقساط لا يتجاوز ٥٠ ٪ من دخله

 -يمكن التعاقد على شقه تابعه للإسكان الاجتماعى أو المدن الجديده ( سكن مصر - دار مصر  - جنة  إلخ).

 

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